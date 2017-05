ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Команда Toyota LMP1, продемонстрировавшая лучшее время в утренней 90-минутной сессии на автодроме в Спа, завоевала первое место итогового протокола и второй тренировки. Майк Конвей и Toyota стали быстрейшими в первой тренировке в Спа Камуи Кобаяши проехал быстрейший круг четверга на TS050 за 1.56,369 секунды, опередив ориентир, установленный Тимо Бернхардом на Porsche 919 Hybrid, на 0,505 секунды. Отмечаем, что Камуи сделал это сразу после возобновления сессии, которая была прервана красными флагами по причине вылета за пределы трассы Кевина Эстре. Третьим в протоколе стал Андре Лоттерер: пилот Porsche №1 уступил Кобаяши 0,676 секунды. На четвертой позиции оказался Казуки Накаджима, проигравший своему соотечественнику внушительные 1,548 секунды. Появление вторых красных флагов в тренировке спровоцировали технические проблемы на №13 Rebellion ORECA 07, которая остановилась на трассе за 12 минут до клетчатого флага. В категории LMP2 лучшее время на отметке 2.02,662 установил экипаж Manor №24 усилиями Жана-Эрика Верня, а Виталий Петров оформил дубль для британского коллектива, уступив экс-пилоту Toro Rosso всего 0,421 секунды. В классе GTE Pro со временем 2.16,458 первенствовал Марко Соренсен на Aston Martin Vantage, а в GTE Am быстрейшим оказался экс-пилот Audi DTM Мигель Молина на Ferrari 488. Испанец, выступающий за швейцарскую команду Spirit of Race, проехал круг в Спа за 2.17,806.

Поз.

Кл.

Пилот



Время

Отст.

Круги

1.

LMP1

Майк Конвей

Камуи Кобаяши

Toyota Gazoo Racing

1.56,369



25

2.

LMP1

Тимо Бернхард

Эрл Бамбер

Брендон Хартли

Porsche LMP Team

1.56,874

+0,505

30

3.

LMP1

Нил Джани

Андре Лоттерер

Ник Тэнди

Porsche LMP Team

1.57,045

+0,676

31

4.

LMP1

Себастьен Буэми

Энтони Дэвидсон

Казуки Накаджима

Toyota Gazoo Racing

1.57,917

+1,548

29

5.

LMP1

Стефан Сарразен

Юджи Кунимото

Николя Лапьер

Toyota Gazoo Racing

1.58,494

+2,125

30

6.

LMP2

Тор Грейвс

Джонатан Хирши

Жан-Эрик Вернь

CEFC Manor TRS Racing

2.02,662

+6,293

25

7.

LMP2

Роберто Гонзалез

Симон Труммер

Виталий Петров

CEFC Manor TRS Racing

2.03,083

+6,714

24

8.

LMP2

Ромен Дюма

Густаво Менесес

Мэтт Рао

Signatech Alpine Matmut

2.03,722

+7,353

24

9.

LMP2

Франсуа Перродо

Бенжамин Хэнли

Эммануэль Коллар

TDS Racing

2.03,792

+7,423

28

10.

LMP1

Оливер Уэбб

Доминик Крайхаймер

Джеймс Росситер

ByKOLLES Racing Team

2.04,325

+7,956

16

11.

LMP2

Жюлбен Каналь

Николя Прост

Бруно Сенна

Vaillante Rebellion

2.04,670

+8,301

19

12.

LMP2

Пьер Раг

Андре Негран

Нельсон Панчьятичи

Signatech Alpine Matmut

2.04,760

+8,391

30

13.

LMP2

Хо-Пин Тун

Оливер Джарвис

Лорен Томас

Jackie Chan DC Racing

2.04,800

+8,431

22

14.

LMP2

Матиас Беш

Давид Ханссон

Нельсон Пике-мл.

Vaillante Rebellion

2.04,845

+8,476

29

15.

LMP2

Роман Русинов

Пьер Тирье

Алекс Линн

G-Drive Racing

2.04,846

+8,477

29

16.

LMP2

Дэвид Чен

Алекс Брандл

Тристан Гомменди

Jackie Chan DC Racing

2.06,003

+9,634

26

17.

LMP2

Найджел Мур

Филип Хансон

Карун Чандок

Tockwith Motorsports

2.08,289

+11,920

20

18.

GTE Pro

Ники Тим

Марко Соренсен

Ричи Стэнэвей

Aston Martin Racing

2.16,458

+20,089

25

19.

GTE Pro

Микаэль Кристенсен

Кевин Эстр

Porsche GT Team

2.16,720

+20,351

14

20.

GTE Pro

Энди Приоль

Гарри Тинкнелл

Луис Дерани

Ford Chip Ganassi Team UK

2.17,123

+20,754

29

21.

GTE Pro

Штефан Мюкке

Оливье Пла

Билли Джонсон

Ford Chip Ganassi Team UK

2.17,147

+20,778

27

22.

GTE Pro

Джеймс Каладо

Алессандро Пьергвиди

AF Corse

2.17,288

+20,919

26

23.

GTE Pro

Давиде Ригон

Сэм Бёрд

AF Corse

2.17,438

+21,069

26

24.

GTE Pro

Рихард Лиц

Фредерик Маковецки

Porsche GT Team

2.17,665

+21,296

27

25.

GTE Pro

Даррен Тёрнер

Джонатан Адам

Даниэль Серра

Aston Martin Racing

2.17,737

+21,368

23

26.

GTE Am

Томас Флор

Франческо Кастеллаччи

Мигель Молина

Spirit of Race

2.17,806

+21,437

27

27.

GTE Am

Пол Далла Лана

Педро Лами

Матиас Лауда

Aston Martin Racing

2.17,976

+21,607

25

28.

GTE Am

Майкл Уэйнрайт

Бен Баркер

Ник Фостер

Gulf Racing

2.18,240

+21,871

21

29.

GTE Am

Кристиан Рид

Маттео Кайроли

Марвин Динст

Dempsey-Proton Racing

2.18,542

+22,173

27

30.

GTE Am

Мок Вен Сунь

Кеита Сава

Мэтт Гриффин

Clearwater Racing

2.20,451

+24,082

26

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:47 | Категория: Все новости » Спорт

