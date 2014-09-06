Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа
Команда Toyota LMP1, продемонстрировавшая лучшее время в утренней 90-минутной сессии на автодроме в Спа, завоевала первое место итогового протокола и второй тренировки.Майк Конвей и Toyota стали быстрейшими в первой тренировке в СпаКамуи Кобаяши проехал быстрейший круг четверга на TS050 за 1.56,369 секунды, опередив ориентир, установленный Тимо Бернхардом на Porsche 919 Hybrid, на 0,505 секунды.Отмечаем, что Камуи сделал это сразу после возобновления сессии, которая была прервана красными флагами по причине вылета за пределы трассы Кевина Эстре.Третьим в протоколе стал Андре Лоттерер: пилот Porsche №1 уступил Кобаяши 0,676 секунды. На четвертой позиции оказался Казуки Накаджима, проигравший своему соотечественнику внушительные 1,548 секунды.Появление вторых красных флагов в тренировке спровоцировали технические проблемы на №13 Rebellion ORECA 07, которая остановилась на трассе за 12 минут до клетчатого флага.В категории LMP2 лучшее время на отметке 2.02,662 установил экипаж Manor №24 усилиями Жана-Эрика Верня, а Виталий Петров оформил дубль для британского коллектива, уступив экс-пилоту Toro Rosso всего 0,421 секунды.В классе GTE Pro со временем 2.16,458 первенствовал Марко Соренсен на Aston Martin Vantage, а в GTE Am быстрейшим оказался экс-пилот Audi DTM Мигель Молина на Ferrari 488. Испанец, выступающий за швейцарскую команду Spirit of Race, проехал круг в Спа за 2.17,806. Поз. Кл. Пилот
Время Отст. Круги 1. LMP1 Майк Конвей Камуи Кобаяши Toyota Gazoo Racing 1.56,369
25 2. LMP1 Тимо Бернхард Эрл Бамбер Брендон Хартли Porsche LMP Team 1.56,874 +0,505 30 3. LMP1 Нил Джани Андре Лоттерер Ник Тэнди Porsche LMP Team 1.57,045 +0,676 31 4. LMP1 Себастьен Буэми Энтони Дэвидсон Казуки Накаджима Toyota Gazoo Racing 1.57,917 +1,548 29 5. LMP1 Стефан Сарразен Юджи Кунимото Николя Лапьер Toyota Gazoo Racing 1.58,494 +2,125 30 6. LMP2 Тор Грейвс Джонатан Хирши Жан-Эрик Вернь CEFC Manor TRS Racing 2.02,662 +6,293 25 7. LMP2 Роберто Гонзалез Симон Труммер Виталий Петров CEFC Manor TRS Racing 2.03,083 +6,714 24 8. LMP2 Ромен Дюма Густаво Менесес Мэтт Рао Signatech Alpine Matmut 2.03,722 +7,353 24 9. LMP2 Франсуа Перродо Бенжамин Хэнли Эммануэль Коллар TDS Racing 2.03,792 +7,423 28 10. LMP1 Оливер Уэбб Доминик Крайхаймер Джеймс Росситер ByKOLLES Racing Team 2.04,325 +7,956 16 11. LMP2 Жюлбен Каналь Николя Прост Бруно Сенна Vaillante Rebellion 2.04,670 +8,301 19 12. LMP2 Пьер Раг Андре Негран Нельсон Панчьятичи Signatech Alpine Matmut 2.04,760 +8,391 30 13. LMP2 Хо-Пин Тун Оливер Джарвис Лорен Томас Jackie Chan DC Racing 2.04,800 +8,431 22 14. LMP2 Матиас Беш Давид Ханссон Нельсон Пике-мл. Vaillante Rebellion 2.04,845 +8,476 29 15. LMP2 Роман Русинов Пьер Тирье Алекс Линн G-Drive Racing 2.04,846 +8,477 29 16. LMP2 Дэвид Чен Алекс Брандл Тристан Гомменди Jackie Chan DC Racing 2.06,003 +9,634 26 17. LMP2 Найджел Мур Филип Хансон Карун Чандок Tockwith Motorsports 2.08,289 +11,920 20 18. GTE Pro Ники Тим Марко Соренсен Ричи Стэнэвей Aston Martin Racing 2.16,458 +20,089 25 19. GTE Pro Микаэль Кристенсен Кевин Эстр Porsche GT Team 2.16,720 +20,351 14 20. GTE Pro Энди Приоль Гарри Тинкнелл Луис Дерани Ford Chip Ganassi Team UK 2.17,123 +20,754 29 21. GTE Pro Штефан Мюкке Оливье Пла Билли Джонсон Ford Chip Ganassi Team UK 2.17,147 +20,778 27 22. GTE Pro Джеймс Каладо Алессандро Пьергвиди AF Corse 2.17,288 +20,919 26 23. GTE Pro Давиде Ригон Сэм Бёрд AF Corse 2.17,438 +21,069 26 24. GTE Pro Рихард Лиц Фредерик Маковецки Porsche GT Team 2.17,665 +21,296 27 25. GTE Pro Даррен Тёрнер Джонатан Адам Даниэль Серра Aston Martin Racing 2.17,737 +21,368 23 26. GTE Am Томас Флор Франческо Кастеллаччи Мигель Молина Spirit of Race 2.17,806 +21,437 27 27. GTE Am Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда Aston Martin Racing 2.17,976 +21,607 25 28. GTE Am Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Ник Фостер Gulf Racing 2.18,240 +21,871 21 29. GTE Am Кристиан Рид Маттео Кайроли Марвин Динст Dempsey-Proton Racing 2.18,542 +22,173 27 30. GTE Am Мок Вен Сунь Кеита Сава Мэтт Гриффин Clearwater Racing 2.20,451 +24,082 26 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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