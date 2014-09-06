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Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа

Команда Toyota LMP1, продемонстрировавшая лучшее время в утренней 90-минутной сессии на автодроме в Спа, завоевала первое место итогового протокола и второй тренировки.

Майк Конвей и Toyota стали быстрейшими в первой тренировке в Спа

Камуи Кобаяши проехал быстрейший круг четверга на TS050 за 1.56,369 секунды, опередив ориентир, установленный Тимо Бернхардом на Porsche 919 Hybrid, на 0,505 секунды.

Отмечаем, что Камуи сделал это сразу после возобновления сессии, которая была прервана красными флагами по причине вылета за пределы трассы Кевина Эстре.

Третьим в протоколе стал Андре Лоттерер: пилот Porsche №1 уступил Кобаяши 0,676 секунды. На четвертой позиции оказался Казуки Накаджима, проигравший своему соотечественнику внушительные 1,548 секунды.

Появление вторых красных флагов в тренировке спровоцировали технические проблемы на №13 Rebellion ORECA 07, которая остановилась на трассе за 12 минут до клетчатого флага.

В категории LMP2 лучшее время на отметке 2.02,662 установил экипаж Manor №24 усилиями Жана-Эрика Верня, а Виталий Петров оформил дубль для британского коллектива, уступив экс-пилоту Toro Rosso всего 0,421 секунды.

В классе GTE Pro со временем 2.16,458 первенствовал Марко Соренсен на Aston Martin Vantage, а в GTE Am быстрейшим оказался экс-пилот Audi DTM Мигель Молина на Ferrari 488. Испанец, выступающий за швейцарскую команду Spirit of Race, проехал круг в Спа за 2.17,806.
Поз.
Кл.
Пилот
 
Время
Отст.
Круги
1.
LMP1
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Майк Конвей
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Камуи Кобаяши
Toyota Gazoo Racing
1.56,369
 
25
2.
LMP1
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Тимо Бернхард
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Эрл Бамбер
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Брендон Хартли
Porsche LMP Team
1.56,874
+0,505
30
3.
LMP1
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Нил Джани
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Андре Лоттерер
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Ник Тэнди
Porsche LMP Team
1.57,045
+0,676
31
4.
LMP1
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Себастьен Буэми
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Энтони Дэвидсон
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Казуки Накаджима
Toyota Gazoo Racing
1.57,917
+1,548
29
5.
LMP1
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Стефан Сарразен
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Юджи Кунимото
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Николя Лапьер
Toyota Gazoo Racing
1.58,494
+2,125
30
6.
LMP2
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Тор Грейвс
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Джонатан Хирши
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Жан-Эрик Вернь
CEFC Manor TRS Racing
2.02,662
+6,293
25
7.
LMP2
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Роберто Гонзалез
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Симон Труммер
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Виталий Петров
CEFC Manor TRS Racing
2.03,083
+6,714
24
8.
LMP2
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Ромен Дюма
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Густаво Менесес
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Мэтт Рао
Signatech Alpine Matmut
2.03,722
+7,353
24
9.
LMP2
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Франсуа Перродо
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Бенжамин Хэнли
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Эммануэль Коллар
TDS Racing
2.03,792
+7,423
28
10.
LMP1
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Оливер Уэбб
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Доминик Крайхаймер
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Джеймс Росситер
ByKOLLES Racing Team
2.04,325
+7,956
16
11.
LMP2
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Жюлбен Каналь
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Николя Прост
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Бруно Сенна
Vaillante Rebellion
2.04,670
+8,301
19
12.
LMP2
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Пьер Раг
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Андре Негран
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Нельсон Панчьятичи
Signatech Alpine Matmut
2.04,760
+8,391
30
13.
LMP2
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Хо-Пин Тун
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Оливер Джарвис
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Лорен Томас
Jackie Chan DC Racing
2.04,800
+8,431
22
14.
LMP2
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Матиас Беш
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Давид Ханссон
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Нельсон Пике-мл.
Vaillante Rebellion
2.04,845
+8,476
29
15.
LMP2
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Роман Русинов
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Пьер Тирье
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Алекс Линн
G-Drive Racing
2.04,846
+8,477
29
16.
LMP2
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Дэвид Чен
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Алекс Брандл
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Тристан Гомменди
Jackie Chan DC Racing
2.06,003
+9,634
26
17.
LMP2
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Найджел Мур
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Филип Хансон
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Карун Чандок
Tockwith Motorsports
2.08,289
+11,920
20
18.
GTE Pro
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Ники Тим
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Марко Соренсен
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Ричи Стэнэвей
Aston Martin Racing
2.16,458
+20,089
25
19.
GTE Pro
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Микаэль Кристенсен
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Кевин Эстр
Porsche GT Team
2.16,720
+20,351
14
20.
GTE Pro
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Энди Приоль
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Гарри Тинкнелл
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Луис Дерани
Ford Chip Ganassi Team UK
2.17,123
+20,754
29
21.
GTE Pro
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Штефан Мюкке
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Оливье Пла
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Билли Джонсон
Ford Chip Ganassi Team UK
2.17,147
+20,778
27
22.
GTE Pro
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Джеймс Каладо
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Алессандро Пьергвиди
AF Corse
2.17,288
+20,919
26
23.
GTE Pro
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Давиде Ригон
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Сэм Бёрд
AF Corse
2.17,438
+21,069
26
24.
GTE Pro
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Рихард Лиц
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Фредерик Маковецки
Porsche GT Team
2.17,665
+21,296
27
25.
GTE Pro
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Даррен Тёрнер
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Джонатан Адам
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Даниэль Серра
Aston Martin Racing
2.17,737
+21,368
23
26.
GTE Am
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Томас Флор
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Франческо Кастеллаччи
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Мигель Молина
Spirit of Race
2.17,806
+21,437
27
27.
GTE Am
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Пол Далла Лана
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Педро Лами
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Матиас Лауда
Aston Martin Racing
2.17,976
+21,607
25
28.
GTE Am
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Майкл Уэйнрайт
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Бен Баркер
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Ник Фостер
Gulf Racing
2.18,240
+21,871
21
29.
GTE Am
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Кристиан Рид
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Маттео Кайроли
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Марвин Динст
Dempsey-Proton Racing
2.18,542
+22,173
27
30.
GTE Am
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Мок Вен Сунь
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Кеита Сава
Toyota LMP1 сохранила за собой лучшее время четверга в Спа Мэтт Гриффин
Clearwater Racing
2.20,451
+24,082
26
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:47      |      Категория:  Все новости » Спорт
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