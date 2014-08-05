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Tesla представит новый кроссовер в 2019 году - автоновости
5-08-2014, 09:06, Автоновости Американский концерн Chrysler объявил об отзыве более 850 внедорожников марок Jeep и Dodge....
25-08-2015, 00:51, Автоновости Компания АвтоВАЗ планирует выпускать кроссоверы Lada XRAY объемом 60 тысяч экземпляров в год....
2-03-2017, 16:43, Автоновости Название Amarok, принадлежащее пикапу Volkswagen, с одного из эскимосских языков переводится как «волк». Именно поэтому эмблемой трансазиатской экспедиции, главным героем которой оказался этот...
24-11-2016, 09:04, Автоновости В рамках данной сервисной кампании более 2,7 тысяч автомобилей будут отправлены на ремонт....
27-02-2014, 18:20, Автоновости В рамках проекта IntLilon компания разработает новую технологию, позволяющую наиболее эффективно использовать энергетический потенциал батареи электромобиля....
7-02-2014, 02:37, Автоновости Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о признании банкротом автомобильного завода в Таганроге....
21-08-2016, 20:48, Автоновости Власти Германии хотят запретить водителям пользоваться планшетами во время движения....
3-05-2016, 13:23, Автоновости Леонид Барац актер «Квартет И» ....
24-02-2015, 02:58, Автоновости Черкесский завод «Derways» совместно со Сбербанком ведут переговоры с правительством Москвы о получении права на производство автомобилей в режиме промсборки....
25-10-2016, 20:54, Автоновости Новое поколение французского хэтчбека будет представлено в течение следующего года....