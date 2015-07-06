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Nissan создаст электромобиль с запасом хода в 500 километров - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:08      |      Категория:  Автоновости
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