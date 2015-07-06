Nissan создаст электромобиль с запасом хода в 500 километров - автоновости

В скором времени столичная компания «Мосгортанс» приобретет 120 туристических автобусов «Вояж» производства Голицинского автобусного завода. Эти машины будут построены на автошасси компании Scania и...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!