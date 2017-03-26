Победитель конкурса геймеров получит контракт от McLaren
Команда McLaren предложит должность пилота на симуляторе победителю соревнования среди геймеров, которое она организовывает совместно с компанией Logitech.Конкурс получил название "World Fastest Gamer". McLaren стала первой командой Ф1, организовавшей подобные киберспортивные соревнования такого уровня.Исполнительный директор McLaren Зак Браун сказал: «Это невероятная возможность не только для индустрии киберспорта, но и для всех в McLaren и автоспорта в целом.На протяжении длительного периода времени мы наблюдаем рост популярности онлайн-игр, а этот конкурс максимально сближает виртуальную реальность с реальным миром.Это уникальное и захватывающее предложение, которое соединяет воедино мир гонок и киберспорта».Конкурсанты будут соревноваться друг с другом в гоночных симуляторах на разных платформах, а большой финал, по итогам которого из десяти лучших конкурсантов определится победитель соревнований, состоится осенью в штаб-квартире команды из Уокинга.Победитель получит от McLaren однолетний контракт на должности пилота на симуляторе, а также шанс поработать с инженерами как на базе команды, так и непосредственно на гоночных трассах.Браун добавил: «Победитель конкурса станет ключевым членом McLaren. Это абсолютно реальная возможность, потому что нам требуется дополнительная помощь на двух симуляторных платформах. Мы ожидаем, что процесс отбора будет строгим, безжалостным и зрелищным».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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