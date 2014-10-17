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Ники Лауда: В Барселоне Mercedes должна сделать два шага вперед

Неисполнительный директор Mercedes Ники Лауда заявил, что во время гоночного уик-энда в Барселоне немецкая команда должна сделать два шага вперед в области обновлений, чтобы догнать по скорости Ferrari.

Несмотря на то, что Mercedes и Скудерия выиграли по две гонки на старте сезона 2017 года, в общем зачете Себастьян Феттель опережает Льюиса Хэмилтона на 13 очков.

«Очевидно, что Ferrari впереди нас, – сказал Ники в интервью австрийскому изданию Krone. – Нужно проанализировать, почему так случилось, а затем принять необходимые меры, чтобы исправить ситуацию уже в Барселоне, куда все команды привезут свои обновления.

Я уверен, что Ferrari сделает шаг вперед. Нам, в свою очередь, нужно сделать два шага вперед, а Red Bull Racing – три.

На этой неделе мы обсуждали ситуацию с инженерами. Я знаю, что мы способны сократить отставание от Ferrari и привезти конкурентоспособную машину в Барселону».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:59      |      Категория:  Все новости » Спорт
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