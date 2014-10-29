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Рассекречена обновленная BMW M2 - автоновости
29-10-2014, 02:49, Автоновости Правительство России решило поддержать отечественных автопроизводителей, возместив им часть затрат на уплату процентов по кредитам....
5-03-2017, 01:02, Автоновости Согласно данным Росстандарта, количество выявленных нарушений на АЗС в 2016 стало рекордно низким за последние пять лет. Всего на 18% из 1536 проинспектированных АЗС были замечены те или иные...
16-12-2013, 18:10, Автоновости Платформа кроссовера Mazda CX-5, на модифицированном варианте которой базируется и модель Mazda3 последнего поколения, вполне позволяет ее спортивную модификацию MPS снабдить системой полного...
13-03-2014, 17:52, Автоновости Депутаты Государственной думы приняли решение продолжать наказывать лишением прав водителей, поместивших номерной знак на автомобиль в непредусмотренном для этого месте....
15-04-2015, 00:04, Автоновости По итогам первого квартала 2015 года в Китае было выпущено в три раза больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года....
14-04-2016, 17:46, Автоновости Brabus, Vaeth, Lorinser ....
5-03-2016, 22:54, Автоновости В рамках расследования «дизельгейта» Европарламент проверит деятельность европейских регуляторов....
18-01-2016, 10:41, Автоновости Концерн GM стал вторым в мире автопроизводителем с собственной Bug Bounty program....
18-10-2014, 21:44, Автоновости Продажи нового купеобразного кроссовера Haval H6 Coupe на российском рынке стартуют уже до конца текущего года....
27-12-2014, 22:03, Автоновости Электрокар Nissan Leaf официально назван самым популярным электрическим автомобилем в странах Европы....