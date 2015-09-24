Brabham может приобрести Force India?

Имя Brabham может быть возрождено в Формуле 1, если сделка с Force India пройдет удачно.Дэвид Брэбэм, сын легендарного гонщика и руководителя Джека Брэбэма в последние годы трудился на благо бренда, основав Project Brabham.«Brabham – бренд с более чем 69-летней гоночной историей, и мы намерены вернуть это имя в мир гонок, – процитировали Дэвида в журнале autocar.co.uk. – С момента запуска Project Brabham мы получили множество запросов от разных сторон, заинтересованных в лицензировании имени, и в настоящий момент мы оцениваем несколько вариантов. Больше я не могу ничего сообщить».Предполагается, что руководство проекта заинтересовано в приобретении Force India, а владельцы индийского коллектива, по слухам, не препятствуют сделке.У Виджея Малльи и его соратника Субраты Роя серьезные юридические и финансовые проблемы на родине в Индии. Малья пока освобожден под залог, однако 18 мая должно состояться заседание суда по его экстрадиции. Сообщается, что владельцы просили от 200 до 270 миллионов фунтов стерлингов за команду, однако в итоге коллектив будет продан за 150 миллионов.В прошлом году Force India заняла четвертое место в Кубке конструкторов с бюджетом около 105 миллионов фунтов стерлингов. Более половины доходов команды приходятся на призовые деньги, дополнительные 40% идут от спонсорских сделок, а расходы сверх меры покрывают владельцы.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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