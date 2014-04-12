В Америке построили гибридный пикап - автоновости

Специалисты российского аналитического агентства «Автостат» провели исследования предпочтений россиян на авторынке, а также сравнили результат с данными аналогичных исследований своих западных коллег....
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