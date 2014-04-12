ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В Америке построили гибридный пикап - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 21:02 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Российский офис французской автомобилестроительной компании пересмотрел цены почти на весь модельный ряд, представляющий марку в России. Без изменений осталась цена Renault Logan и еще нескольких... Подробнее Российский офис британской марки MINI назвал рублевые цены на обновленные версии кроссоверов Countryman и Paceman.... Подробнее За месяц южнокорейская компания реализовала в России 11 703 автомобиля.... Подробнее Инженеры японской компании Nissan разработали новую систему, заменяющую зеркало заднего вида.... Подробнее Специалисты российского аналитического агентства «Автостат» провели исследования предпочтений россиян на авторынке, а также сравнили результат с данными аналогичных исследований своих западных коллег.... Подробнее Руководство южно-корейской автомобилестроительной компании Kia рассматривает перспективы выпуска двухдверной модификации кроссовера Soul.... Подробнее KBA одобрило план немецкого концерна по отзыву автомобилей Volkswagen Polo и Seat Ibiza.... Подробнее Старт производства автомобилей Fiat Ducato на территории России в очередной раз откладывается.... Подробнее Российская страховая группа «АльфаСтрахование» поделилась собственной статистикой угонов автомобилей в Москве.... Подробнее Российский Интернет-портал Avito.ru поделился собственной статистикой продаж подержанных автомобилей.... Подробнее