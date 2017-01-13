ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Pirelli объявила выбор шин на Гран При Австрии Поставщик шин для Формулы 1 компания Pirelli объявила о выборе компаундов на Гран При Австрии. Как и в прошлом году, гонщики получат составы Ultrasoft (с фиолетовой маркировкой), Supersoft (с красной маркировкой) и Soft (с желтой маркировкой). Из 13 доступных компанудов на одного пилота выдается один Ultrasoft, который должен быть использован только в третьем сегменте квалификации, а также обязательные в гонке Supersoft или Soft. Уже в пятый раз в этом сезоне Pirelli выбирает резину Ultrasoft, в прошлом году дебютировавшую в чемпионате. Известные доступные компаунды на этапы этого сезона: Гран При Австралии – Ultrasoft/Supersoft/Soft

Гран При Китая – Supersoft/Soft/Medium

Гран При Бахрейна – Supersoft/Soft/Medium

Гран При России – Ultrasoft/Supersoft/Soft

Гран При Испании – Soft/Medium/Hard

Гран При Монако – Ultrasoft/Supersoft/Soft

Гран При Канады – Ultrasoft/Supersoft/Soft

Гран При Азербайджана – Supersoft/Soft/Medium

Гран При Австрии – Ultrasoft/Supersoft/SoftХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:42 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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