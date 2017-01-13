Pirelli объявила выбор шин на Гран При Австрии

Поставщик шин для Формулы 1 компания Pirelli объявила о выборе компаундов на Гран При Австрии.Как и в прошлом году, гонщики получат составы Ultrasoft (с фиолетовой маркировкой), Supersoft (с красной маркировкой) и Soft (с желтой маркировкой).Из 13 доступных компанудов на одного пилота выдается один Ultrasoft, который должен быть использован только в третьем сегменте квалификации, а также обязательные в гонке Supersoft или Soft.Уже в пятый раз в этом сезоне Pirelli выбирает резину Ultrasoft, в прошлом году дебютировавшую в чемпионате.Известные доступные компаунды на этапы этого сезона:Гран При Австралии – Ultrasoft/Supersoft/Soft Гран При Китая – Supersoft/Soft/Medium Гран При Бахрейна – Supersoft/Soft/Medium Гран При России – Ultrasoft/Supersoft/Soft Гран При Испании – Soft/Medium/Hard Гран При Монако – Ultrasoft/Supersoft/Soft Гран При Канады – Ultrasoft/Supersoft/Soft Гран При Азербайджана – Supersoft/Soft/Medium Гран При Австрии – Ultrasoft/Supersoft/SoftХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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