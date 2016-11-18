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Дмитрий Добровольский: Новый сезон станет самым сильным за всю историю РДС

Перед стартом нового сезона Российской Дрифт Серии АВТОСПОРТ.com.ru побеседовал с генеральным директором соревнований Дмитрием Добровольским.

Дмитрий, в это межсезонье вам удалось посетить несколько топовых чемпионатов по дрифту в Японии, Китае и США. Удалось ли что-то подсмотреть для РДС?

Дмитрий Добровольский: В первую очередь, это организация зрительской зоны. Там всё так грамотно организовано и продумано, что люди могут приехать на целый день всей семьёй, и им всегда есть чем заняться. Проводятся выставки, тюнинг, продажа различной продукции, причём не только от команд. Очень понравилась организация фуд-корта, и мы постараемся что-то подобное сделать на Moscow Raceway.

Мы решили попробовать открыть ещё и мини салон-красоты. Эта наша идея, ведь семьи хотят выходные проводить вместе. Для самых маленьких зрителей будет открыта большая детская площадка с аниматорами. Будет у нас и экстремальная программа, причём очень серьёзная, а также совершенно новая активность – дрифт-школа. Площадка MRW это позволяет. Будет специальная зона, на которой за небольшую плату профессиональный инструктор сможет вас обучить азам дрифтинга на настоящих дрифтовых машинах.

Дмитрий Добровольский: Новый сезон станет самым сильным за всю историю РДС

В прошлом году в интервью вы говорили, что запустите сервис с возможностью покупки абонемента на весь сезон. Как идут продажи этого абонемента?

Д.Д.: Несколько десятков уже куплено. Мы их будем продавать и на этапах и надеемся, что группа наших лояльных болельщиков за счёт этого сможет прилично сэкономить.

Какие ещё дополнительные активности ждут болельщиков?
Д.Д.: Дрифт-такси. У нас будет закреплена отдельная машина под это. Ярослав Гавриков на своей Toyota Supra.

Какой состав пилотов ожидается в этом году?
Д.Д.: Cамый сильный. Обычно сильные пилоты из Сибири приезжали на один или два этапа, а теперь они поедут весь сезон. Перечислять всех не стану, но по фамилиям этот сезон станет самым сильным за всю историю РДС.

Дмитрий Добровольский: Новый сезон станет самым сильным за всю историю РДС

В этой связи для судейства чемпионат становится очень сложным?
Д.Д.: Да, и мы для этого пригласили на весь сезон судью из Италии Федерико Шерифо. Конечно, ему будет тяжело, но надеемся, что он справится, так как он очень авторитетный в мире дрифта человек.

Финал серии в этом году будет в Сочи?
Д.Д.: Да, как и в прошлом году, кубок чемпионов, и я приоткрою секрет, что мы планируем на него привезти звёздных пилотов.

Этапы РДС проходят в основном на трассах Европейской части России и на Юге, нет ли желания провести этап где-то за Уралом, в Сибири или на Дальнем Востоке?
Д.Д.: В этом году под контролем и брендом РДС будет проходить РДС-Сибирь. Мы, наконец, нашли общий язык с организаторами. Все заинтересованы в правильном развитии нашей дисциплины. Мы будем и освещать весь Сибирский чемпионат.

С уральским направлением пока есть сложности, но мы работаем в данном направлении. Плюс мы планируем организацию любительских серий РДС Street [на первом этапе планируем объявить регламент]. Мы хотим под одним брендом собрать всех, кто хочет заниматься дрифтом.

Дрифт как дисциплина признана Министерством спорта?
Д.Д.: Пока нет, но мы подали все необходимые документы, и это уже большой шаг вперёд. РАФ нам в этом активно помогает. Но когда нашу дисциплину признают пока не понятно, так как в Минспорте и в Министерстве Юстиции есть те, кому эта идея не нравится.

Но мы не сидим сложа руки, а стараемся сделать такой продукт, который будет приятно показать. Так на первый этап мы ждём высокопоставленных гостей, которым постараемся продемонстрировать всю красоту дрифта.

Сколько пилотов в этом году могут бороться за победу в чемпионате?
Дмитрий Добровольский: Как минимум – 10. Прошлый год показал, что почти на каждом этапе у нас был новый победитель. В этом году участники очень сильно доработали свои машины, так что борьба ожидается очень серьёзной, так что приглашаю всех к нам на трибуны.

AIMOL – официальный партнер Российской Дрифт Серии с 2010 года.

Дмитрий Добровольский: Новый сезон станет самым сильным за всю историю РДСХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:43      |      Категория:  Все новости » Спорт
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