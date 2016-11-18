ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Дмитрий Добровольский: Новый сезон станет самым сильным за всю историю РДС Перед стартом нового сезона Российской Дрифт Серии АВТОСПОРТ.com.ru побеседовал с генеральным директором соревнований Дмитрием Добровольским. Дмитрий, в это межсезонье вам удалось посетить несколько топовых чемпионатов по дрифту в Японии, Китае и США. Удалось ли что-то подсмотреть для РДС? Дмитрий Добровольский: В первую очередь, это организация зрительской зоны. Там всё так грамотно организовано и продумано, что люди могут приехать на целый день всей семьёй, и им всегда есть чем заняться. Проводятся выставки, тюнинг, продажа различной продукции, причём не только от команд. Очень понравилась организация фуд-корта, и мы постараемся что-то подобное сделать на Moscow Raceway. Мы решили попробовать открыть ещё и мини салон-красоты. Эта наша идея, ведь семьи хотят выходные проводить вместе. Для самых маленьких зрителей будет открыта большая детская площадка с аниматорами. Будет у нас и экстремальная программа, причём очень серьёзная, а также совершенно новая активность – дрифт-школа. Площадка MRW это позволяет. Будет специальная зона, на которой за небольшую плату профессиональный инструктор сможет вас обучить азам дрифтинга на настоящих дрифтовых машинах. В прошлом году в интервью вы говорили, что запустите сервис с возможностью покупки абонемента на весь сезон. Как идут продажи этого абонемента? Д.Д.: Несколько десятков уже куплено. Мы их будем продавать и на этапах и надеемся, что группа наших лояльных болельщиков за счёт этого сможет прилично сэкономить. Какие ещё дополнительные активности ждут болельщиков?

Д.Д.: Дрифт-такси. У нас будет закреплена отдельная машина под это. Ярослав Гавриков на своей Toyota Supra. Какой состав пилотов ожидается в этом году?

Д.Д.: Cамый сильный. Обычно сильные пилоты из Сибири приезжали на один или два этапа, а теперь они поедут весь сезон. Перечислять всех не стану, но по фамилиям этот сезон станет самым сильным за всю историю РДС. В этой связи для судейства чемпионат становится очень сложным?

Д.Д.: Да, и мы для этого пригласили на весь сезон судью из Италии Федерико Шерифо. Конечно, ему будет тяжело, но надеемся, что он справится, так как он очень авторитетный в мире дрифта человек. Финал серии в этом году будет в Сочи?

Д.Д.: Да, как и в прошлом году, кубок чемпионов, и я приоткрою секрет, что мы планируем на него привезти звёздных пилотов. Этапы РДС проходят в основном на трассах Европейской части России и на Юге, нет ли желания провести этап где-то за Уралом, в Сибири или на Дальнем Востоке?

Д.Д.: В этом году под контролем и брендом РДС будет проходить РДС-Сибирь. Мы, наконец, нашли общий язык с организаторами. Все заинтересованы в правильном развитии нашей дисциплины. Мы будем и освещать весь Сибирский чемпионат. С уральским направлением пока есть сложности, но мы работаем в данном направлении. Плюс мы планируем организацию любительских серий РДС Street [на первом этапе планируем объявить регламент]. Мы хотим под одним брендом собрать всех, кто хочет заниматься дрифтом. Дрифт как дисциплина признана Министерством спорта?

Д.Д.: Пока нет, но мы подали все необходимые документы, и это уже большой шаг вперёд. РАФ нам в этом активно помогает. Но когда нашу дисциплину признают пока не понятно, так как в Минспорте и в Министерстве Юстиции есть те, кому эта идея не нравится. Но мы не сидим сложа руки, а стараемся сделать такой продукт, который будет приятно показать. Так на первый этап мы ждём высокопоставленных гостей, которым постараемся продемонстрировать всю красоту дрифта. Сколько пилотов в этом году могут бороться за победу в чемпионате?

Дмитрий Добровольский: Как минимум – 10. Прошлый год показал, что почти на каждом этапе у нас был новый победитель. В этом году участники очень сильно доработали свои машины, так что борьба ожидается очень серьёзной, так что приглашаю всех к нам на трибуны. AIMOL – официальный партнер Российской Дрифт Серии с 2010 года. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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