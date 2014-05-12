ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Монтаж металлопластиковых окон Когда выбираете пластиковые окна в квартиру или дом, обязательно учитывайте тот факт, что их нужно не только правильно произвести, используя качественные материалы и комплектующие, но и обеспечить безопасную доставку на объект и квалифицированную установку. Зачастую, солидные компании берут на себя обязательства по всем этим пунктам, поэтому найти лучшего подрядчика – это главная задача потребителя, который желает за свои деньги получить максимум. Компания "Арта Груп" – это современный производитель и поставщик металлопластиковых окон, работающий в Киеве и по всей Украине. Мы отвечаем за качество продукции, безупречный монтаж окон, процесс которого описан на странице монтажа окон наша команда мастеров имеет значительное преимущество перед конкурентами: большой перечень выполненных работ, современное оборудование и постоянное обучение инновационным эффективным методам установки окон в различных зданиях – вот наши преимущества. Пример монтажа металлопластикового окна без разборки Когда выбираете пластиковые окна в квартиру или дом, обязательно учитывайте тот факт, что их нужно не только правильно произвести, используя качественные материалы и комплектующие, но и обеспечить безопасную доставку на объект и квалифицированную установку. Зачастую, солидные компании берут на себя обязательства по всем этим пунктам, поэтому найти лучшего подрядчика – это главная задача потребителя, который желает за свои деньги получить максимум. Компания "Арта Груп" – это современный производитель и поставщик металлопластиковых окон, работающий в Киеве и по всей Украине. Мы отвечаем за качество продукции, безупречный, процесс которого описан на странице http://arta-group.org/services/installing ) и соблюдение всех сроков работ. Всегда заключаем договор с клиентом и следим за четким выполнением каждого пункта. Именно в вопросахнаша команда мастеров имеет значительное преимущество перед конкурентами: большой перечень выполненных работ, современное оборудование и постоянное обучение инновационным эффективным методам установки окон в различных зданиях – вот наши преимущества. При установке окон возникают различные нюансы. Далее мы рассмотрим процесс установки окна в случае, когда нет нужды разбирать конструкцию. Перед установкой осуществляется регулировка фурнитуры, створки плотно закрываются. Демонтаж старого окна так же не проблема для наших специалистов. Далее идет процесс установки оконного блока и его выравнивания по уровню. В стеновом проеме конструкция фиксируется специальными клиньями. Закрепление блока производится только качественным крепежом, в соответствии ГОСТ 30971-2002. Чтобы защитить окно от влаги внутри помещения понадобится создать монтажный шов и качественно его запенить. Потом шов закрывается эластичной лентой, устанавливается профиль для монтажа откосов, которые вырезаются и крепятся в него. Монтаж окна без разбора с хорошей пароизоляцией внутри квартиры готов. Впрочем, далеко не всегда получается установить окно без разборки. В Киеве высота многих строений превышает 12 этажей, да и окно по высоте нередко превышает допустимые 2 м. В таком случае установка будет осуществляться с разборкой. Главная задача в этом случае – квалифицированная разборка и сборка окна, обеспечение предельной прочности в местах крепления рамы и стен. Естественно, мы рассмотрели только основы правильного монтажа, но уже видно, что задача перед подрядчиком стоит не из легких. Специалисты компании "Арта Груп" готовы к самым трудным случаям и гарантируют безупречную установку окон на вашем объекте.







Опубликовано: Сегодня, 11:49 | Категория: Все новости » Общество Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (МУПВ «ВПЭС») продолжает работы по освещению улиц города. На прошлой неделе специалисты установили новые опоры уличного освещения на ул. Главной (р-н... Подробнее Пять школьников из Владивостока принимают участие во Всероссийском открытом форуме детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», который проходит сейчас в детском центре «Орленок» в... Подробнее Одиннадцатиклассница из Владивостока Ирина Понамарёва привезла домой серебряную медаль с международной олимпиады для вундеркиндов «Туймаада-2014», сообщается в пресс-релизе городской администрации. ... Подробнее С юбилеем Митрополита Приморского и Владивостокского поздравил Владимир Муклушевский.... Подробнее В следуем году на межпоселковой дороге, которая соединяет село Перевозное, поселок Приморский и село Барабаш начнутся ремонтные работы.Как сообщает пресс-служба АПК, на первом этапе здесь... Подробнее В реабилитационном центре «Лесная сказка» с грустью прощались с детишками, прибывшими из подтопленных районов Амурской области. Во вторник ребята, успевшие отдохнуть в центре, отправились домой. ... Подробнее Примгидромет отменил штормовое предупреждение в связи с приближающимся тайфуном «Накри». По данным синоптиков, за прошедшие сутки тайфун потерял свою силу, его траектория все больше стала смещаться... Подробнее Владивостокцев продолжают знакомить с культурой стран Латинской Америки. Так, 28 августа в столице Приморья стартуют Дни фестивального кино Латинской Америки. В ходе мероприятия будут представлены... Подробнее Максим Белобородов не исключает возможность приморского «Бирюлёво». Мигрантов он зовёт «публикой», по-театральному. Начальник УФМС по Приморскому краю также предложил ряд мер по борьбе с засильем... Подробнее Дмитрием Медведевым была обозначена задача перед ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Необходимо увеличить практику по осуществлению ипотечных программ для семей со статусом... Подробнее