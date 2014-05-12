Монтаж металлопластиковых окон

Когда выбираете пластиковые окна в квартиру или дом, обязательно учитывайте тот факт, что их нужно не только правильно произвести, используя качественные материалы и комплектующие, но и обеспечить безопасную доставку на объект и квалифицированную установку. Зачастую, солидные компании берут на себя обязательства по всем этим пунктам, поэтому найти лучшего подрядчика – это главная задача потребителя, который желает за свои деньги получить максимум. Компания "Арта Груп" – это современный производитель и поставщик металлопластиковых окон, работающий в Киеве и по всей Украине. Мы отвечаем за качество продукции, безупречный монтаж окон, процесс которого описан на странице http://arta-group.org/services/installing) и соблюдение всех сроков работ. Всегда заключаем договор с клиентом и следим за четким выполнением каждого пункта. Именно в вопросах монтажа окон наша команда мастеров имеет значительное преимущество перед конкурентами: большой перечень выполненных работ, современное оборудование и постоянное обучение инновационным эффективным методам установки окон в различных зданиях – вот наши преимущества.
Пример монтажа металлопластикового окна без разборки
При установке окон возникают различные нюансы. Далее мы рассмотрим процесс установки окна в случае, когда нет нужды разбирать конструкцию. Перед установкой осуществляется регулировка фурнитуры, створки плотно закрываются. Демонтаж старого окна так же не проблема для наших специалистов. Далее идет процесс установки оконного блока и его выравнивания по уровню. В стеновом проеме конструкция фиксируется специальными клиньями. Закрепление блока производится только качественным крепежом, в соответствии ГОСТ 30971-2002. Чтобы защитить окно от влаги внутри помещения понадобится создать монтажный шов и качественно его запенить. Потом шов закрывается эластичной лентой, устанавливается профиль для монтажа откосов, которые вырезаются и крепятся в него. Монтаж окна без разбора с хорошей пароизоляцией внутри квартиры готов.
Впрочем, далеко не всегда получается установить окно без разборки. В Киеве высота многих строений превышает 12 этажей, да и окно по высоте нередко превышает допустимые 2 м. В таком случае установка будет осуществляться с разборкой. Главная задача в этом случае – квалифицированная разборка и сборка окна, обеспечение предельной прочности в местах крепления рамы и стен. Естественно, мы рассмотрели только основы правильного монтажа, но уже видно, что задача перед подрядчиком стоит не из легких. Специалисты компании "Арта Груп" готовы к самым трудным случаям и гарантируют безупречную установку окон на вашем объекте.
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