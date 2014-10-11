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Берни Экклстоун рад возрождению Ferrari

Бывший глава менеджмента Ф1 Берни Экклстоун считает, что сезон 2017 года будет интересным с точки зрения интриги и зрелищности.

Если на протяжении последних трех лет за победу в чемпионате боролись напарники по Mercedes Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, то две из первых четырех гонок новой кампании выиграл Себастьян Феттель из Ferrari. Сейчас немец является лидером общего зачета, опережая Хэмилтона на 13 очков.

«Мне кажется, что Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон будут бороться за первое место, – сказал Берни в интервью газете "Известия". – Это будет очень интересная борьба. В этом году Ferrari по-настоящему возвращается в борьбу за высшие места, и это очень хорошая новость.

Болельщики Формулы 1 устали от доминирования Mercedes в последние годы. Обострение конкуренции позволит всем промоутерам продавать гораздо больше билетов на свои Гран При».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
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