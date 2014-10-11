Берни Экклстоун рад возрождению Ferrari

Бывший глава менеджмента Ф1 Берни Экклстоун считает, что сезон 2017 года будет интересным с точки зрения интриги и зрелищности.Если на протяжении последних трех лет за победу в чемпионате боролись напарники по Mercedes Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, то две из первых четырех гонок новой кампании выиграл Себастьян Феттель из Ferrari. Сейчас немец является лидером общего зачета, опережая Хэмилтона на 13 очков.«Мне кажется, что Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон будут бороться за первое место, – сказал Берни в интервью газете "Известия". – Это будет очень интересная борьба. В этом году Ferrari по-настоящему возвращается в борьбу за высшие места, и это очень хорошая новость.Болельщики Формулы 1 устали от доминирования Mercedes в последние годы. Обострение конкуренции позволит всем промоутерам продавать гораздо больше билетов на свои Гран При».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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