Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Билирубин (прямой)

Билирубин прямой

Анализ на билирубин (прямой) дает возможность определить количество связанного билирубина, который способен растворяться в жидкости и при нормальном функционировании внутренних органов выводится из организма естественным путем вместе с желчью. К этому анализу прибегают для определения причины накопления общего билирубина в организме. С помощью этого теста диагностируется закупорка желчевыводящих потоков и патологии печени (цирроз, гепатит). Более подробно о билирубине и его разновидностях вы можете прочесть на официальном сайте Центра молекулярной диагностики CMD.

Показания к проведению исследования.

Тестирование крови для определения прямого билирубина проводится в следующих случаях:

  • если обнаружено превышение нормы общего билирубина в организме;
  • как часть плановых или неплановых медицинских обследований;
  • перед оперативным вмешательством;
  • при проведении печеночных проб для оценки функционирования этого органа;
  • в случае когда врач наблюдает явные признаки желтухи (если есть данные, что пациент злоупотребляет спиртными напитками);
  • при поступлении жалоб на постоянную усталость, отсутствие аппетита, рвоту, изменение цвета мочи и (или) кала, зуд кожных покровов.

Трактовка результатов

Норма прямого билирубина колеблется от 0 до 5 мкмоль на литр. Снижение уровня этого вещества обычно вызвано злоупотреблением алкоголя, кофеина, пенициллина и некоторых других лекарственных препаратов.

Увеличение концентрации связанного билирубина является следствием:

  1. Подпеченочной желтухи. Появляется вследствие затруднения вывода билирубина из-за нарушения проходимости желчевыводящих путей.
  2. Печеночной желтухи. Увеличение билирубина вызвано повреждениями печени вследствие вирусного или алкогольного гепатита, цирроза и других болезней.
  3. Симптомом Ротора и Дабина-Джонсона. Генетическое нарушение, ухудшающее процесс выведения билирубина.

Где сдать тест

Хотите пройти тест для определения прямого билирубина в крови? Обратитесь в Центр молекулярной диагностики www.cmd-online.ru. Свяжитесь с нашими специалистами по телефонам, указанным на сайте и запишитесь на прием в удобное для вас время. Безболезненность процедуры и достоверность результатов гарантируется. Результаты исследования можно забрать уже на следующий день после забора биологических образцов.





Опубликовано:   Сегодня, 11:03      |      Категория:  Новости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Николя Саркози попал в больницу
27-07-2009, 18:47, Новости
Президент Франции госпитализирован....
Подробнее
Единая диспетчерская служба администрации Владивостока
6-06-2013, 16:30, Новости
Единая диспетчерская служба администрации Владивостока информирует население города о продолжении начатых в середине мая гидравлических испытаний магистральных и разводящих (квартальных) тепловых...
Подробнее
Удивительный ответ пришлось выслушать за один час от
16-03-2013, 05:25, Новости
Удивительный ответ пришлось выслушать за один час от трех фармацевтов в трех разных аптеках Владивостока: «Нас банкротят, поэтому ничего нет». Купить элементарное — парацетамол и валерьянку — не...
Подробнее
На минувших выходных на базе отдыха «ФИШко» состоялся традиционный темпо-турнир «Кубок моря»
15-07-2010, 20:33, Новости
В соревнованиях приняло участие 33 шахматиста из разных городов и районов Приморского края....
Подробнее
Мертвого акуленка нашли у берегов Приморья
29-06-2012, 18:32, Новости
Как сообщает ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, погибший детеныш акулы был найден местными жителями на побережье бухты Северная в Хасанском районе....
Подробнее
В Приморье задержано 18 браконьерских партий тихоокеанских лососей
6-11-2012, 12:03, Новости
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с ГИБДД УВД по Приморскому краю за прошедшую неделю на дорогах края выявлена перевозка 1600 килограммов...
Подробнее
Борьба с коррупцией в Приморском крае имеет четкое
18-07-2013, 15:45, Новости
Борьба с коррупцией в Приморском крае имеет четкое цифровое выражение. Как сообщила корреспонденту РИА «VladNews» старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, в первом полугодии 2013...
Подробнее
Израильские эксперты назвали сроки удара по Ирану
20-03-2012, 12:24, Новости
Если Израиль хочет атаковать Иран – у него осталось два месяца, поскольку потом исламская республика перенесет свои ядерные объекты под землю. Такое заявление сделали израильские эксперты,...
Подробнее
Во Владивостоке изъяли крупную партию «клубных» наркотиков
27-05-2011, 12:47, Новости
Приморские наркополицейские продолжают расследование уголовного дела в отношении трех жителей Владивостока, подозреваемых в сбыте наркотических средств в особо крупном размере. В настоящий момент в...
Подробнее
С начала года население края активно пользовалось заемными
14-04-2013, 10:50, Новости
С начала года население края активно пользовалось заемными средствами, и задолженность по кредитам продолжала расти. ......
Подробнее
Николя Саркози попал в больницу
27-07-2009, 18:47, Новости
Президент Франции госпитализирован....
Подробнее
Единая диспетчерская служба администрации Владивостока
6-06-2013, 16:30, Новости
Единая диспетчерская служба администрации Владивостока информирует население города о продолжении начатых в середине мая гидравлических испытаний магистральных и разводящих (квартальных) тепловых...
Подробнее
Удивительный ответ пришлось выслушать за один час от
16-03-2013, 05:25, Новости
Удивительный ответ пришлось выслушать за один час от трех фармацевтов в трех разных аптеках Владивостока: «Нас банкротят, поэтому ничего нет». Купить элементарное — парацетамол и валерьянку — не...
Подробнее
На минувших выходных на базе отдыха «ФИШко» состоялся традиционный темпо-турнир «Кубок моря»
15-07-2010, 20:33, Новости
В соревнованиях приняло участие 33 шахматиста из разных городов и районов Приморского края....
Подробнее
Мертвого акуленка нашли у берегов Приморья
29-06-2012, 18:32, Новости
Как сообщает ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, погибший детеныш акулы был найден местными жителями на побережье бухты Северная в Хасанском районе....
Подробнее
В Приморье задержано 18 браконьерских партий тихоокеанских лососей
6-11-2012, 12:03, Новости
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с ГИБДД УВД по Приморскому краю за прошедшую неделю на дорогах края выявлена перевозка 1600 килограммов...
Подробнее
Борьба с коррупцией в Приморском крае имеет четкое
18-07-2013, 15:45, Новости
Борьба с коррупцией в Приморском крае имеет четкое цифровое выражение. Как сообщила корреспонденту РИА «VladNews» старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, в первом полугодии 2013...
Подробнее
Израильские эксперты назвали сроки удара по Ирану
20-03-2012, 12:24, Новости
Если Израиль хочет атаковать Иран – у него осталось два месяца, поскольку потом исламская республика перенесет свои ядерные объекты под землю. Такое заявление сделали израильские эксперты,...
Подробнее
Во Владивостоке изъяли крупную партию «клубных» наркотиков
27-05-2011, 12:47, Новости
Приморские наркополицейские продолжают расследование уголовного дела в отношении трех жителей Владивостока, подозреваемых в сбыте наркотических средств в особо крупном размере. В настоящий момент в...
Подробнее
С начала года население края активно пользовалось заемными
14-04-2013, 10:50, Новости
С начала года население края активно пользовалось заемными средствами, и задолженность по кредитам продолжала расти. ......
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU