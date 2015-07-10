Приморские хоккеисты примут участие в финале VI Всероссийского фестиваля НХЛ в Сочи

Сразу три приморские хоккейные команды готовятся к финальным играм VI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной Хоккейной Лиги (НХЛ), которые пройдут в Сочи с 3 по 17 мая.

В фестивале примут участие 149 команд из 76 регионов России, которые организаторы разбили по уровню мастерства и хоккейной подготовки на шесть дивизионов. Матчи финала фестиваля пройдут на пяти ледовых аренах: главном и тренировочном катках ледового дворца "Большой", дворца зимнего спорта "Айсберг" и двух ледовых площадках тренировочного центра фигурного катания и шорт-трека.





В самом престижном дивизионе Фестиваля - «Лига Чемпионов 40+», команда-победитель которого получает грант на строительство ледовой арены в своем регионе, наш край будет представлять победитель отборочного этапа - команда «Вольфрам» из поселка Восток Красноармейского района.

По итогам жеребьевки ветераны «Вольфрама» попали в группу Б7, где соперниками нашей команды будут: «Партизан» (Брянская область), «Маяк-Сибна» (Иркутская область) и «Забайкалье» (Забайкальский край). На первом этапе команды сыграют между собой в группе, а победитель группы продолжит борьбу в стадии плей-офф за главный приз. Первая игра для нашей команды состоится уже 4 мая 2на ледовой арене «Айсберг».





В дивизионе «Лига Мечты 18+» честь Приморья будет защищать молодежная хоккейная команда «Вольфрам-Б» (п. Восток), ставшая победителем отборочного краевого этапа. Молодежка «Вольфрама» стартовую игру на фестивале в Сочи проведет 11 мая. Соперниками приморцев в круговой стадии во 2-й группе будут команды: «Молния» (Самарская область), «Сильвинит» (Пермский край) и «Гвардия» (Новосибирская область). Команды, занявшие по итогам круговой стадии первые два места, продолжат борьбу в стадии плей-офф за чемпионское звание.





Еще одна команда из Приморского края – владивостокский «Штурм», примет участие на фестивале в турнире Кубок «НХЛ Сириус», который возьмет старт 11 мая. Турнир пройдет в двух группах на ледовых аренах «Льдинка» и «Снежинка». Соперниками «Штурма» по 1-й группе будут команды: «Вектор» (Краснодарский край), «Сталь» (Челябинская область) и «ЗМЗ» (Воронежская область). На первом этапе команды проведут круговой турнир и уже по итогам круговой стадии, команды, занявшие 1 и 2 места в группах, продолжат борьбу за почетный Кубок в стадии плей-офф.





Всего участие в Отборочном этапе в сезоне 2016/17 принимало 832 команды из 76 субъектов Российской Федерации. Это рекордный показатель для Ночной Хоккейной Лиги.





Напомним, что в сезоне 2015/16 участие во Всероссийском Фестивале Ночной Лиги приняли 692 команды из 68 регионов. Участниками Финала Фестиваля-2016 в Сочи стали 142 команды, в том числе и наши приморские команды «Вольфрам-Б» и «Вольфрам», занявшие соответственно 7 и 9 места в своих дивизионах.





Пожелаем приморским командам успешного выступления на финале Всероссийского фестиваля-2017 и достойно представить свой регион на престижном турнире.





Олег Зеленин, региональный представитель НХЛ по Приморскому краю, дивизион «Любитель 40+»