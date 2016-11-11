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Внедорожники Great Wall вернулись на российский рынок - автоновости
11-11-2016, 16:59, Автоновости Новый американский кроссовер почти готов к выходу на российский рынок....
18-07-2016, 11:55, Автоновости Вячеслав Галузинский заместитель генерального директора «Лифан Моторс Рус»....
2-06-2016, 04:08, Автоновости В количественном выражении сокращение в сегменте составило всего 92 автомобиля....
5-10-2016, 20:42, Автоновости Начальная стоимость 7-Series M760Li xDrive составляет 9 890 000 рублей....
10-11-2014, 15:07, Автоновости Политический кризис и военные действия на Украине только усиливают падение местного автомобильного рынка....
12-05-2016, 20:09, Автоновости Цены на весь модельный ряд Audi в России вырастут в среднем на 6 процентов....
28-03-2016, 15:45, Автоновости Второе поколение Cadenza выйдет на американский рынок в конце года....
19-10-2014, 22:47, Автоновости Немецкий премиальный автопроизводитель BMW пополнит список версий своих кроссоверов удлиненными модификациями....
10-03-2015, 21:58, Автоновости Калужский автомобилестроительный завод «ПСМА Рус» возобновил свою работу после двухнедельного простоя....
28-11-2014, 08:56, Автоновости Средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке значительно увеличится, предупреждают аналитики....
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