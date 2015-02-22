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Фернандо Алонсо завершил тесты новичка в Индианаполисе

Пилот McLaren-Honda Ф1 Фернандо Алонсо завершил обязательную программу на тестах новичка в преддверии "500 миль Индианаполиса", сообщает AUTOSPORT.com.

На тестах для новичков действуют лимиты скорости, которые гонщик должен соблюдать прежде чем поедет в быстром темпе.

Целью Алонсо было преодолеть десять кругов на скорости 205-210 миль в час, 15 кругов на скорости 210-215 миль в час и 15 кругов на скорости 215-220 миль в час.

Испанец успешно закончил данную программу: он четыре раза выезжал на трассу и совокупно проехал 51 круг на шасси Dallara команды McLaren Honda Andretti.

Его лучший результат на круге составил 219,654 мили в час.

По завершении тестовой программы новичка Алонсо сказал: «Было весело. Неплохое начало.

Сначала было сложновато достигнуть минимальной скорости, но затем я стал чувствовать себя увереннее.

Теперь мы попробуем проехать несколько быстрых кругов, чтобы лучше прочувствовать машину. Пока что автомобиль едет сам по себе – по сути, я им не управляю.

Сейчас я чувствую себя более комфортно, потому что научился правильно выбирать линии и понял, на какой передаче необходимо проходить повороты.

Пока что все нормально, но настоящие тесты начинаются только сейчас».

Тесты новичка пришлось отложить из-за прохладной погоды с утра. Таким образом, Марко Андретти обкатывал для Алонсо машину позже, чем планировалось.

В связи с тем, что после обеда в Индианаполисе ожидается дождь, команда McLaren Honda Andretti не стала делать перерыв, а продолжила работу, чтобы намотать максимальный километраж.

Напомним, что официальные тренировки в Индианаполисе начнутся 15 мая.
Фернандо Алонсо завершил тесты новичка в Индианаполисе
© autosport.com
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
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