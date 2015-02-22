ЗНАКОМСТВА
КРАСОТА
ЗДОРОВЬЕ
ТУРИЗМ
АВТОНОВОСТИ
НОВОСТИ СПОРТА
Фернандо Алонсо завершил тесты новичка в Индианаполисе
Пилот McLaren-Honda Ф1 Фернандо Алонсо завершил обязательную программу на тестах новичка в преддверии "500 миль Индианаполиса", сообщает AUTOSPORT.com.
На тестах для новичков действуют лимиты скорости, которые гонщик должен соблюдать прежде чем поедет в быстром темпе.
Целью Алонсо было преодолеть десять кругов на скорости 205-210 миль в час, 15 кругов на скорости 210-215 миль в час и 15 кругов на скорости 215-220 миль в час.
Испанец успешно закончил данную программу: он четыре раза выезжал на трассу и совокупно проехал 51 круг на шасси Dallara команды McLaren Honda Andretti.
Его лучший результат на круге составил 219,654 мили в час.
По завершении тестовой программы новичка Алонсо сказал: «Было весело. Неплохое начало.
Сначала было сложновато достигнуть минимальной скорости, но затем я стал чувствовать себя увереннее.
Теперь мы попробуем проехать несколько быстрых кругов, чтобы лучше прочувствовать машину. Пока что автомобиль едет сам по себе – по сути, я им не управляю.
Сейчас я чувствую себя более комфортно, потому что научился правильно выбирать линии и понял, на какой передаче необходимо проходить повороты.
Пока что все нормально, но настоящие тесты начинаются только сейчас».
Тесты новичка пришлось отложить из-за прохладной погоды с утра. Таким образом, Марко Андретти обкатывал для Алонсо машину позже, чем планировалось.
В связи с тем, что после обеда в Индианаполисе ожидается дождь, команда McLaren Honda Andretti не стала делать перерыв, а продолжила работу, чтобы намотать максимальный километраж.
Напомним, что официальные тренировки в Индианаполисе начнутся 15 мая.
© autosport.com Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
22-02-2015, 12:40, Спорт "Амур" (Хабаровск) – "Адмирал" (Владивосток) – 1:2 Матч в Хабаровске уже не имел турнирного значения для команд. Хабаровчане потеряли шансы на выход в плей-офф давно, уверенно обосновавшись на...
15-03-2017, 22:54, Спорт В минувшие выходные в г. Артеме состоялись Чемпионат и Первенство Приморского края по кикбоксингу, посвященные памяти известного приморского спортсмена Константина Смоленцева. В турнире приняли...
20-02-2014, 07:50, Спорт Команда Sauber вышла в лидеры первого дня тестов в Бахрейне – правда, не по времени круга, а по пройденной дистанции...
21-05-2015, 15:55, Спорт 27 июня во Владивостоке на территории Спортивной Гавани в рамках городского праздника, посвященного Дню молодежи, состоятся традиционные соревнования смешанных команд молодежных общественных...
20-06-2015, 23:03, Спорт Претендент на титул европейской серии Формула 3 Антонио Джовинацци получил штраф за контакт с Феликсом Розенквистом в борьбе за первое место, в итоге во второй гонке он будет стартовать на три...
13-04-2016, 18:49, Спорт «Спартак-Приморье» в 1/2 финала плей-офф Суперлиги за 5 место сыграет с БК «Рязань». Первый матч серии состоится во Владивостоке 17 апреля, второй – в «Рязани» 20 апреля. Победитель в этой серии...
29-07-2015, 22:04, Спорт Глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что зрелищный Гран При Венгрии получился благодаря успешному стечению обстоятельств. «Невероятная гонка, – сказал 84-летний руководитель Ф1 в...
23-01-2015, 09:02, Спорт Себастьен Лёб вышел в лидеры в первый же день после своего возвращения в ралли на этапе в Монте-Карло, опередив Себастьена Ожье...
22-04-2014, 16:50, Спорт Во Владивостоке прошло первенство города по мини-футболу среди юношей 2003-2004 годов рождения. Всоревнованиях принимали участие 14 команд из Артема и Владивостока. Матчевые встречи проводились в...
12-03-2014, 07:00, Спорт Вчера на стадионе «Амур» состоялось закрытие зимнего сезона. Для всех желающих в последний раз прокатиться на коньках организовали концертную программу и спортивные игры. Праздник «Прощай, зима —...