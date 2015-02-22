ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фернандо Алонсо завершил тесты новичка в Индианаполисе Пилот McLaren-Honda Ф1 Фернандо Алонсо завершил обязательную программу на тестах новичка в преддверии "500 миль Индианаполиса", сообщает AUTOSPORT.com. На тестах для новичков действуют лимиты скорости, которые гонщик должен соблюдать прежде чем поедет в быстром темпе. Целью Алонсо было преодолеть десять кругов на скорости 205-210 миль в час, 15 кругов на скорости 210-215 миль в час и 15 кругов на скорости 215-220 миль в час. Испанец успешно закончил данную программу: он четыре раза выезжал на трассу и совокупно проехал 51 круг на шасси Dallara команды McLaren Honda Andretti. Его лучший результат на круге составил 219,654 мили в час. По завершении тестовой программы новичка Алонсо сказал: «Было весело. Неплохое начало. Сначала было сложновато достигнуть минимальной скорости, но затем я стал чувствовать себя увереннее. Теперь мы попробуем проехать несколько быстрых кругов, чтобы лучше прочувствовать машину. Пока что автомобиль едет сам по себе – по сути, я им не управляю. Сейчас я чувствую себя более комфортно, потому что научился правильно выбирать линии и понял, на какой передаче необходимо проходить повороты. Пока что все нормально, но настоящие тесты начинаются только сейчас». Тесты новичка пришлось отложить из-за прохладной погоды с утра. Таким образом, Марко Андретти обкатывал для Алонсо машину позже, чем планировалось. В связи с тем, что после обеда в Индианаполисе ожидается дождь, команда McLaren Honda Andretti не стала делать перерыв, а продолжила работу, чтобы намотать максимальный километраж. Напомним, что официальные тренировки в Индианаполисе начнутся 15 мая.



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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