ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Приморские самбистки заняли первое командное место на Чемпионат России среди студентов

На минувшей неделе (25-28 апреля) в Дзержинске состоялся Чемпионат России по самбо среди студентов в рамках XXII Мемориала чемпиона Европы по самбо Владимира Куликова.

В соревнованиях приняли участие около 200 самбистов в составе 34 команд вузов страны. Стоит отметить, что за чемпионские титулы боролись не только юноши, но и девушки.

Честь Владивостока отстаивали спортсменки из ДВФУ и ВГУЭС, воспитанницы муниципального Центра спортивной подготовки «Амазонка». По итогам турнира приморские самбистки завоевали первое командное место и привезли кубок чемпионата России по самбо среди студентов вузов во Владивосток, оставив позади команды Новосибирской и Смоленской областей. В личном зачете «амазонки» завоевали одну золотую, две серебряных и две бронзовых медали.

Студентка ВГУЭС Валентина Бирюкова, уверенно выиграв все предварительные поединки, вышла в финал и завоевала золотую медаль чемпионата. Студентки ДВФУ - Ольга Митина и Дарья Вереденко дошли до финала, но незначительно уступив своим соперницам, завоевали серебряные медали. Бронзовые медали достались студенткам ДВФУ Марии Шрайбер и Оксане Лукьянчук.





Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 07:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ "Амур" (Хабаровск) – "Адмирал" (Владивосток) – 1:2 Матч в Хабаровске уже не имел турнирного значения для команд. Хабаровчане потеряли шансы на выход в плей-офф давно, уверенно обосновавшись на... Подробнее В минувшие выходные в г. Артеме состоялись Чемпионат и Первенство Приморского края по кикбоксингу, посвященные памяти известного приморского спортсмена Константина Смоленцева. В турнире приняли... Подробнее Команда Sauber вышла в лидеры первого дня тестов в Бахрейне – правда, не по времени круга, а по пройденной дистанции... Подробнее 27 июня во Владивостоке на территории Спортивной Гавани в рамках городского праздника, посвященного Дню молодежи, состоятся традиционные соревнования смешанных команд молодежных общественных... Подробнее Претендент на титул европейской серии Формула 3 Антонио Джовинацци получил штраф за контакт с Феликсом Розенквистом в борьбе за первое место, в итоге во второй гонке он будет стартовать на три... Подробнее «Спартак-Приморье» в 1/2 финала плей-офф Суперлиги за 5 место сыграет с БК «Рязань». Первый матч серии состоится во Владивостоке 17 апреля, второй – в «Рязани» 20 апреля. Победитель в этой серии... Подробнее Глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что зрелищный Гран При Венгрии получился благодаря успешному стечению обстоятельств. «Невероятная гонка, – сказал 84-летний руководитель Ф1 в... Подробнее Себастьен Лёб вышел в лидеры в первый же день после своего возвращения в ралли на этапе в Монте-Карло, опередив Себастьена Ожье... Подробнее Во Владивостоке прошло первенство города по мини-футболу среди юношей 2003-2004 годов рождения. Всоревнованиях принимали участие 14 команд из Артема и Владивостока. Матчевые встречи проводились в... Подробнее Вчера на стадионе «Амур» состоялось закрытие зимнего сезона. Для всех желающих в последний раз прокатиться на коньках организовали концертную программу и спортивные игры. Праздник «Прощай, зима —... Подробнее