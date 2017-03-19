Эдриан Ньюи прокатился на винтажной Lotus 49B в Зандворте
Возможно, первым увлечением Эдриана Ньюи и была конструкторская деятельность, но в глубине души дизайнерский гуру Red Bull Racing – настоящий гонщик.У Ньюи есть небольшая конструкторская коллекция классических гоночных машин, в которую входит и Lotus 49B, которую он отреставрировал сам.А сегодня на автодроме в Зандворте Ньюи прокатился на своей Lotus в рамках выставочного заезда.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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