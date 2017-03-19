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Юные приморские яхтсмены провели первую тренировку на открытой воде

Юные приморские яхтсмены провели первую тренировку на открытой воде
Парусный сезон 2017 года в детско-юношеской секции яхт-клуба «Семь футов» открыт. Сегодня, 3 мая, состоялась первая тренировка воспитанников на открытой воде на швертботах класса "Оптимист".

Напомним, более старшие ребята открыли свой парусный сезон еще в марте на всероссийских соревнованиях в Сочи. Сегодня во Владивостоке на воду Амурского залива вышли те, кто обучается в секции второй год.

- Задача этой тренировки заключается в том, чтобы выйти, проверить состояние матчасти, как она себя будет вести на воде, сделать выводы, доработать. В первый выход на воду юные яхтсмены после длинного перерыва вспоминают навыки управления, - рассказал старший тренер яхт-клуба «Семь футов» Денис Гайдаенко.

Погода выдалась более чем пригодная для первой детской тренировки: мягкий юго-восточный ветер, 4-5 метров в секунду, отсутствие волны, температура воды в заливе 9 градусов.

Предстоящий сезон детско-юношеских соревнований, как всегда, наполнен событиями. Менее чем через три недели в рамках выставки Vladivostok Boat Show 2017 состоится детская регата. 26-28 мая регата «Паруса нашей надежды» соберет всех юных яхтсменов Владивостока. После нее - традиционная гонка «Паруса России» 12 июня. Затем - межрегиональные соревнования «Кубок залива Петра Великого в классе «Оптимист». Эти события ожидают воспитанников секции только в ближайшие два месяца.

Как сообщил старший тренер клуба, у спортсменов, участвующих в международных и всероссийских соревнованиях, другие планы. На данный момент несколько воспитанников находятся в Сочи, где проходит учебно-тренировочный сбор, сразу после которого будет разыгран Кубок России. В июне в Таганроге состоится отбор на финал Спартакиады России. Впереди также участие в Первенстве Европы и мира юной, но уже титулованной спортсменки яхт-клуба «Семь футов» Марии Кислухиной.

Подготовка подрастающих приморских яхтсменов существенно отличается от подготовки юных представителей парусных столиц центральной части страны благодаря уникальной акватории Японского моря. Обширные водные пространства и закрытые от ветров бухты, соседство материковых течений с островными – такого разнообразия условий нет, пожалуй, ни в одном городе России. И, как показывает практика, юные воспитанники яхт-клуба «Семь футов» не боятся сложностей – непредсказуемая приморская погода их только закаляет.



Пресс-центр яхт-клуба "Семь футов"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 03:01      |      Категория:  Все новости » Спорт
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