В Nissan изобрели глушилку для мобильников - автоновости

Range Rover – это звучит. Нет, даже не гордо, а всеобъемлюще! Достаточно лишь вскользь упомянуть, что он, мол, ездит на «Рендж Ровере», как у окружающих в сознании тут же создастся определенный образ...
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