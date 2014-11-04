ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Гонщики Sauber не сомневаются в прогрессе Honda Гонщики Sauber Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн считают, что команда поступила правильно, решив перейти на двигатели Honda в 2018 году. На протяжении многих лет команда из Хинвила использовала моторы Ferrari, но по окончании сезона стороны прекратят сотрудничество. Новым поставщиком для Sauber будет Honda, которая за три года после возвращения в Ф1 пока так и не смогла решить проблемы с нехваткой мощности и низкой надёжностью. «На мой взгляд, это правильный шаг, – сказал Эрикссон в интервью AUTOSPORT. – Понятно, что сейчас, учитывая большие проблемы Honda, так не кажется. Но в долгосрочной перспективе это решение окупится». Верляйн согласился с напарником. «Мне особо нечего сказать, поскольку мой контракт с Sauber рассчитан только на сезон-2017, но, думаю, это отличное решение для команды, – сказал протеже Mercedes. – Надеюсь, Honda сможет внести свой вклад в то, чтобы Sauber была конкурентоспособна в следующем году». В сезоне-2017 Sauber выступает с прошлогодним двигателем Ferrari, и Эрикссон признаёт, что, возможно, уже сейчас было бы лучше использовать силовую установку Honda, несмотря на все проблемы японских мотористов. «Очевидно, что в нашем распоряжении прошлогодний двигатель Ferrari, который не будет обновляться по ходу сезона. Так что, может быть, было бы лучше использовать мотор Honda сейчас и пытаться заставить его работать, – сказал швед. – Но мы имеем то, что имеем. На большее рассчитывать не приходится. Думаю, на одних трассах дефицит в мощности будет более заметен, на других – менее. Нужно просто сохранять боевой настрой и упорно работать, дорабатывать машину, как и планировалось. Жаль, что у нас старый двигатель, но ничего не поделаешь».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:58 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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