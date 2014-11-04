Гонщики Sauber не сомневаются в прогрессе Honda

Гонщики Sauber Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн считают, что команда поступила правильно, решив перейти на двигатели Honda в 2018 году.На протяжении многих лет команда из Хинвила использовала моторы Ferrari, но по окончании сезона стороны прекратят сотрудничество. Новым поставщиком для Sauber будет Honda, которая за три года после возвращения в Ф1 пока так и не смогла решить проблемы с нехваткой мощности и низкой надёжностью.«На мой взгляд, это правильный шаг, – сказал Эрикссон в интервью AUTOSPORT. – Понятно, что сейчас, учитывая большие проблемы Honda, так не кажется. Но в долгосрочной перспективе это решение окупится».Верляйн согласился с напарником.«Мне особо нечего сказать, поскольку мой контракт с Sauber рассчитан только на сезон-2017, но, думаю, это отличное решение для команды, – сказал протеже Mercedes. – Надеюсь, Honda сможет внести свой вклад в то, чтобы Sauber была конкурентоспособна в следующем году».В сезоне-2017 Sauber выступает с прошлогодним двигателем Ferrari, и Эрикссон признаёт, что, возможно, уже сейчас было бы лучше использовать силовую установку Honda, несмотря на все проблемы японских мотористов.«Очевидно, что в нашем распоряжении прошлогодний двигатель Ferrari, который не будет обновляться по ходу сезона. Так что, может быть, было бы лучше использовать мотор Honda сейчас и пытаться заставить его работать, – сказал швед. – Но мы имеем то, что имеем. На большее рассчитывать не приходится. Думаю, на одних трассах дефицит в мощности будет более заметен, на других – менее. Нужно просто сохранять боевой настрой и упорно работать, дорабатывать машину, как и планировалось.Жаль, что у нас старый двигатель, но ничего не поделаешь».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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