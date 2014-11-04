Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Гонщики Sauber не сомневаются в прогрессе Honda

Гонщики Sauber Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн считают, что команда поступила правильно, решив перейти на двигатели Honda в 2018 году.

На протяжении многих лет команда из Хинвила использовала моторы Ferrari, но по окончании сезона стороны прекратят сотрудничество. Новым поставщиком для Sauber будет Honda, которая за три года после возвращения в Ф1 пока так и не смогла решить проблемы с нехваткой мощности и низкой надёжностью.

«На мой взгляд, это правильный шаг, – сказал Эрикссон в интервью AUTOSPORT. – Понятно, что сейчас, учитывая большие проблемы Honda, так не кажется. Но в долгосрочной перспективе это решение окупится».

Верляйн согласился с напарником.

«Мне особо нечего сказать, поскольку мой контракт с Sauber рассчитан только на сезон-2017, но, думаю, это отличное решение для команды, – сказал протеже Mercedes. – Надеюсь, Honda сможет внести свой вклад в то, чтобы Sauber была конкурентоспособна в следующем году».

В сезоне-2017 Sauber выступает с прошлогодним двигателем Ferrari, и Эрикссон признаёт, что, возможно, уже сейчас было бы лучше использовать силовую установку Honda, несмотря на все проблемы японских мотористов.

«Очевидно, что в нашем распоряжении прошлогодний двигатель Ferrari, который не будет обновляться по ходу сезона. Так что, может быть, было бы лучше использовать мотор Honda сейчас и пытаться заставить его работать, – сказал швед. – Но мы имеем то, что имеем. На большее рассчитывать не приходится. Думаю, на одних трассах дефицит в мощности будет более заметен, на других – менее. Нужно просто сохранять боевой настрой и упорно работать, дорабатывать машину, как и планировалось.

Жаль, что у нас старый двигатель, но ничего не поделаешь».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:58      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
По силам ли Lotus повторить в 2015-м подвиг Williams?
4-11-2014, 16:42, Спорт
Провалив с треском сезон-2013, сейчас команда Williams регулярно борется за места на подиуме. В Lotus ситуация противоположная – прошлогодние победители Гран При откатились в самый хвост пелотона....
Подробнее
Приморцы смотрят Олимпиаду в Сочи несмотря на разницу во времени
9-02-2014, 05:58, Спорт
На ультрасовременном стадионе "Фишт" в Сочи состоялась красочная и самая амбициозная в техническом отношении церемония открытия зимних Олимпийских игр. Тема шоу – "Сны о России", а главная героиня -...
Подробнее
Фернандо Алонсо: Я всё еще люблю Формулу 1
2-08-2015, 00:44, Спорт
Испанский гонщик Фернандо Алонсо поспешил заверить, что он все еще любит Формулу 1, тем самым пилот McLaren преуменьшил слухи о возможном уходе в другой чемпионат....
Подробнее
Приморский байдарочник завоевал «серебро» финала Всероссийской летней Спартакиады спортивных школ
29-07-2016, 14:03, Спорт
В г. Энгельсе (Саратовская обл.) завершилась II Всероссийская летняя Спартакиада спортивных школ. Соревнования проходили с 20 по 24 июля, в них принимали участие команды из 39 регионов Российской...
Подробнее
Даниэль Риккардо - Хюлькенбергу: Нико, не геройствуй!
6-03-2016, 01:40, Спорт
Пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо раскритиковал своего коллегу из Force India Нико Хюлькенберга за то, что он является противником внедрения системы закрытого кокпита "ореол". Кроме Нико, против...
Подробнее
В компании RML довольны дебютным сезоном Chevrolet Cruze TC1
5-12-2014, 09:04, Спорт
Представители частной команды RML позитивно оценили результаты созданной ими машины Chevrolet для WTCC...
Подробнее
Кубок Владивостока по кудо разыграют в субботу
20-10-2016, 15:00, Спорт
В субботу, 22 октября, на базе Краевого дома физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет кубок Владивостока по восточному боевому единоборству кудо. Взрослые кудоисты смогут продемонстрировать...
Подробнее
Роб Смедли: Williams добилась прорыва на медленных трассах
22-09-2015, 17:00, Спорт
Руководитель гоночной бригады Williams Роб Смедли считает, что на Гран При Сингапура команда добилась существенного прогресса в выступлениях на медленных трассах. В гонке Валттери Боттас финишировал...
Подробнее
Новогодний дайджест новостей сайта AUTOSPORT.com.ru
3-01-2016, 08:51, Спорт
В нашей новой рубрике "Дайджест новостей" представляем вашему вниманию подборку самых популярных материалов сайта за новогоднюю неделю...
Подробнее
Нико Росберг может стать чемпионом мира уже в Мексике
25-10-2016, 00:07, Спорт
Пилот Mercedes Нико Росберг имеет математический шанс отпраздновать свое дебютное чемпионство уже на Гран При Мексики, который состоится на этой неделе. Вчера в Остине Нико финишировал вторым, в то...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU