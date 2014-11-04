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Картингисты открывают летний сезон первым краевым стартом

Картингисты открывают летний сезон первым краевым стартом
6 мая на картинговой трассе ТРК «Приморское кольцо» пройдет первый этап открытого Чемпионата и Первенства Приморского края по картингу. Его участниками станут гонщики, которые в зависимости от технических характеристик своих картов и возраста, будут разделены на 7 классов: Микро, Мини, Интерконтиненталь А-В-Ю, Rotax Max-Junior, Интерконтиненталь А-В, Rotax Max, KZ-2.



Старт первого заезда будет дан в 12.50. Завершение соревнований в 18.00.



Вместе с приморскими пилотами в соревнованиях примут участие гости из других регионов Дальнего Востока.



Болельщикам и зрителям помимо захватывающего спортивного зрелища будут доступны бесплатная парковка и трибуны с обзором на трассу, точки питания, различные развлечения. Кроме этого они увидят сотни уникальных мотоциклов на открытии байк сезона-2017. Вход для зрителей свободный.



Дополнительная информация по единому телефону ТРК "Приморское кольцо" 8(423)2-600-110 и на сайтах http://www.primring.ru/ и http://motorpaf.ru/

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:47      |      Категория:  Все новости » Спорт
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