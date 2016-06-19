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TVR возродит имя Griffith для нового спорткара - автоновости
19-06-2016, 03:46, Автоновости Российской аудитории представлена рестайлинговая версия седана Toyota Corolla 11-го поколения. Правда, пока показан лишь предсерийный образец, нет информации ни о комплектациях, ни о силовых...
4-05-2014, 18:40, Автоновости Работникам временно остановленных производств будет выплачено две трети от их средней заработной платы, сообщил глава профсоюзной организации Сергей Зайцев....
27-12-2013, 04:10, Автоновости По неподтвержденной пока информации, на автозаводе компании Nissan под Санкт-Петербургом может быть свернуто производство моделей марки Infiniti — внедорожника QX80 и седана M. Кроме того, не...
24-07-2016, 07:50, Автоновости Размер единовременной выплаты составит от 3 до 4 тысяч евро....
31-12-2013, 23:20, Автоновости Современная дорожно-строительная техника при всей своей эффективности относится к тем грузам, транспортировка которых нередко доставляет много проблем. Вместе с тем, как утверждают специалисты,...
25-04-2014, 21:41, Автоновости Самая успешная модель испанского бренда Seat, компактный хэтчбек Ibiza, отмечает в этом году тридцатилетний юбилей....
16-03-2014, 11:32, Автоновости Российское представительство французской марки Peugeot объявило о том, что продажи обновленного кроссовера 3008 на российском рынке стартуют 27 марта....
12-08-2014, 06:51, Автоновости Немецкий премиальный автопроизводитель Audi, входящий в состав Volkswagen Group, приступил к работе над новым поколением «четырехдверки» А8....
4-01-2017, 08:48, Автоновости Во время простоя на заводе будет завершена подготовка к сборке второго поколения модели Solaris....
24-12-2014, 08:42, Автоновости Один из автозаводов американского концерна Ford, расположенный в Европе, был закрыт в связи со спадом продаж автомобилей марки в странах Старого Света....