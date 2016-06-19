ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ TVR возродит имя Griffith для нового спорткара - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Вчера, 20:58 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Российской аудитории представлена рестайлинговая версия седана Toyota Corolla 11-го поколения. Правда, пока показан лишь предсерийный образец, нет информации ни о комплектациях, ни о силовых... Подробнее Работникам временно остановленных производств будет выплачено две трети от их средней заработной платы, сообщил глава профсоюзной организации Сергей Зайцев.... Подробнее По неподтвержденной пока информации, на автозаводе компании Nissan под Санкт-Петербургом может быть свернуто производство моделей марки Infiniti — внедорожника QX80 и седана M. Кроме того, не... Подробнее Размер единовременной выплаты составит от 3 до 4 тысяч евро.... Подробнее Современная дорожно-строительная техника при всей своей эффективности относится к тем грузам, транспортировка которых нередко доставляет много проблем. Вместе с тем, как утверждают специалисты,... Подробнее Самая успешная модель испанского бренда Seat, компактный хэтчбек Ibiza, отмечает в этом году тридцатилетний юбилей.... Подробнее Российское представительство французской марки Peugeot объявило о том, что продажи обновленного кроссовера 3008 на российском рынке стартуют 27 марта.... Подробнее Немецкий премиальный автопроизводитель Audi, входящий в состав Volkswagen Group, приступил к работе над новым поколением «четырехдверки» А8.... Подробнее Во время простоя на заводе будет завершена подготовка к сборке второго поколения модели Solaris.... Подробнее Один из автозаводов американского концерна Ford, расположенный в Европе, был закрыт в связи со спадом продаж автомобилей марки в странах Старого Света.... Подробнее