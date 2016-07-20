В FIA считают ситуацию с обгонами удовлетворительной
В FIA не намерены принимать какие-либо меры по увеличению количества обгонов в сезоне-2017.На протяжении первых четырёх гонок в руководстве планировали оценить ситуацию и в случае необходимости увеличить протяжённость зон DRS.Если в Китае и Бахрейне с обгонами всё было не так уж плохо, как на первом этапе в Австралии, то на Гран При России в минувшее воскресенье за всю дистанцию был зафиксирован всего один манёвр.Немецкое издание AutoBild пошутило, что даже в скандальной гонке в Индианаполисе-2005 с шестью машинами обгонов было больше.«Что же, обгонять тяжело, давайте это признаем, – сказал лидер чемпионата Себастьян Феттель. – Когда ты подъезжаешь к сопернику, машина начинает скользить, и ты отстаёшь».Победитель Гран При России Валттери Боттас добавил: «При попытке обгона мы теряем прижимную силу».Как сообщает F1i, на последнем заседании технической рабочей группы проблема обгонов действительно обсуждалась, но в FIA заявили, что нынешняя ситуация является удовлетворительной. Ну а по ходу гоночного уик-энда в Сочи команды был уведомлены о решении оставить зоны DRS без изменений до конца сезона.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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