ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ 6 мая во Владивостоке завершается прием заявок на соревнования по гребле на лодках "дракон"

В администрации Владивостока продолжается прием заявок на участие в гребле на лодках «Дракон». Последний день приема заявок - 6 мая. Жеребьевка команд пройдет 11 мая, после чего все участники смогут приступить к тренировкам.





Для участия в гребле на лодках «Дракон» необходимо оформить заявку (форма прилагается) и направить её на электронный адрес – greblya_dragon2017@mail.ru (тема письма – «Гребля»).



Контактные лица от организаторов: Алина Куйдина (тел. 242-92-82) и Елена Долматова (тел. 89024835608, 269-56-08).





Условия участия:





- состав команды 5 человек;





- участниками могут стать лица, достигшие 18 лет;





- единая по цвету и образцу форма;





- наличие штендера с нанесенным названием смешанной команды.





Как отметили в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, на соревнования приглашаются организации любой формы собственности. В этом году всем участникам придется пройти минимум 4 тренировки, чтобы быть допущенными к гребле. На сегодняшний день уже подано 33 заявки.





Напомним, соревнования по гребле на лодках «Драконах» пройдут в субботу, 24 июня, на территории Спортивной гавани в рамках городского праздника, посвященного Дню молодежи.



Заявка на участие Zayavka.doc [26,5 Kb]





Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 18:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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