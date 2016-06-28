Уроки мастерства - автоновости

Новый Land Rover Discovery превосходит модель предыдущего поколения по всем статьям. Он легче, прибавил в проходимости и управляется гораздо лучше прежнего. Испытывать новинку мы полетели в США, на границу между штатами Юта и Аризона, и кое-кому именно это вышло боком

Штрафы для автомобилистов в штате Юта драконовские. Так, за превышение скорости всего на 1 милю нужно заплатить 112 долларов и далее за каждую следующую милю по нарастающей. Мой коллега превысил скорость на 15 миль/ч и попал на 240 «баксов», что в пересчете на наши кровные составило около 15 тыс. рублей. И ему еще повезло, поскольку, если бы он разогнался еще на 5 миль/ч быстрее, его отправили бы на парочку недель в тюрьму, попутно облегчив кошелек на 327 долларов.

Казалось бы, где Land Rover Discovery и где превышение скорости? Ведь этот внедорожник не создан для скоростных прохватов по автострадам. Ан нет, новый «Диско» очень даже позволяет ехать быстро, причем получая от этого удовольствие.

Модель нового поколения построена на платформе Range Rover, а значит, унаследовала от флагмана передовую конструкцию. Прежде всего стоит отметить сброс веса, у некоторых модификаций составивший внушительные 480 кг. Добились этого с помощью замены стального кузова на алюминиевый, из-за чего автомобиль стал экономичнее и сократил выбросы СО2.

Сейчас для нового Discovery предложено три силовых агрегата. Это 2-литровый турбодизельный мотор в двух вариантах мощности (180 и 240 л.с.), а также два 3-литровых двигателя – дизельный и бензиновый. Развивают они соответственно 258 л.с. (в России 249) и 340 л.с. В нашу страну «младший» 2-литровый турбодизель поставлять пока не планируется.

По сравнению с моделью предыдущего поколения Discovery приобрел более обтекаемые формы, став походить на премиальные Range Rover. Благодаря этому автомобиль смотрится более «асфальтовым», да и обновления в конструкции шасси (в частности, более жесткие крепления подвески к подрамникам) свидетельствуют о том же. Но, несмотря на это, его внедорожные способности тоже возросли.

Так, если вы купите модель с пневмоподвеской, ее дорожный просвет составит 208 мм против 185 мм у предшественника в стандартном положении и 283 мм против 240 мм – в максимально поднятом. Причем пневматика у нового Discovery обладает собственным «разумом». К примеру, при движении по неровной поверхности она сама, без участия водителя, поднимает кузов. На скорости от 50 до 80 км/ч клиренс увеличивается на 40 мм (до 248 мм), а до 50 км/ч – на 75 мм (до максимальных 283 мм). Увеличилась и глубина преодолеваемого брода – с 700 до 900 мм. То есть штурмовать водные препятствия на новом Discovery стало еще проще.

Добавим обновленную систему TerrainResponce 2, самостоятельно оптимизирующую множество параметров автомобиля. А для преодоления особо сложных участков новинка оборудована системой All-Terrain Progress Control, способной автоматически поддерживать заданную скорость (от 2 до 30 км/ч) вообще без участия водителя, которому остается лишь рулить.

В новом поколении модель увеличилась в длину на 141 мм, при этом став немного уже и ниже. Колесная база выросла на 38 мм. А значит, прибавилось и пространства для седоков. Инженеры утверждают, что при наличии опционного третьего ряда кресел на нем без проблем разместится человек ростом 190 см. Увы, проверить данный факт мне не удалось, поскольку мой рост не дотягивает до означенного ровно дециметр. Но устроился я на «галерке» совсем неплохо: сижу низковато, но не на полу, как в некоторых внедорожниках. Над головой места и в самом деле вдоволь, хотя колени чуть касаются спинок сидений второго ряда. Но если его слегка сдвинуть вперед, то и с пространством для ног проблем не будет.

На втором ряду, понятно, дискомфорта нет вообще (хотя, на мой взгляд, места для ног могли бы и добавить). Словом, это полноценный 7-местный автомобиль, где реально могут разместиться семеро взрослых, которые с комфортом проведут несколько часов на любом из сидений. Все три ряда имеют подогрев, а первый и второй вдобавок оснащены вентиляцией. Водителю и переднему пассажиру к тому же положена функция массажа.

Но как бы хорошо ни было сзади, на водительском месте мне все же понравилось больше. У кресла великолепный профиль, а посадка, как всегда в Land Rover, высоченная. По сравнению с моделью-предшественницей в салоне заметно меньше кнопок благодаря новой «мультимедийке» InControlTouchPro с крупным 10-дюймовым сенсорным экраном. Система подключается к Интернету и совместима с устройствами на базе iOS и Android. В салоне же сразу шесть розеток на 12 В и семь разъемов USB. А если установлена развлекательная система для задних пассажиров, то прибавляются еще два USB-входа.

Еще один интересный гаджет – браслет ActivityKey, который используется в качестве ключа от автомобиля. С ним можно даже нырять на глубину до 30 м. А чтобы открыть машину, следует поднести ActivityKey к букве D в слове Discovery на двери багажника. Если автомобиль запирается с помощью браслета, то обычный ключ деактивируется.

Багажное отделение при складывании всех кресел достигает в объеме 2500 л в 5-местной конфигурации и 2406 л – в 7-местной. Сиденья второго и третьего рядов оснащены электроприводом, активировать который, помимо кнопок в салоне, можно и дистанционно – с помощью приложения в смарт-фоне. Купил ты, к примеру, холодильник, поколдовал с телефоном, а когда пришел к машине, кресла уже сложены. Красота! Причем, если на каком-то из сидений забыты вещи, специальные сенсоры почувствуют это и не дадут им сложиться. То есть конструкторы подумали даже о рассеянных клиентах!

На тест-драйве оказались обе версии, предназначенные для России, – с 3-литровыми бензиновым и дизельным силовыми агрегатами. Начинаю с турбодизеля. На американской солярке двигатель ведет себя тише воды, ниже травы: даже на руле вибраций нет. В движении мотор тоже хорош – мягко и своевременно реагирует на нажатие педали «газа». Его звук (кстати, весьма благородный) можно расслышать лишь тогда, когда обороты приближаются к красной зоне. Но «крутить» двигатель не приходится, так как тяги достаточно с самых «низов». И 8-диапазонный «автомат» прекрасно ладит с силовым агрегатом, переключаясь своевременно и совершенно незаметно. Тормоза тоже настроены великолепно.

Главная метаморфоза в движении по сравнению с предшественником – легкость. Автомобиль с энтузиазмом ныряет в виражи и отлично держится на дуге. Руль довольно острый (2,7 оборота от упора до упора), точный и тугой. Крены есть, но куда меньше, чем в предыдущем поколении. В общем, этим внедорожником действительно интересно управлять на извилистой дороге. Эх, разогнаться бы побыстрее… Только пример коллеги, оштрафованного полицией, сдерживает.

Но тут меня обгоняет бешеная фура! Наверное, местный водитель знает, где можно «притопить» без ущерба для кошелька. Этот капотный тягач с прицепом летит по извилистой дороге на скорости 85 миль/ч. А это, между прочим, по-нашему 137 км/ч! Некоторое время поддерживаю его темп, и Discovery делает это с удовольствием. Но водитель фуры обгоняет легковушку на мосту через двойную сплошную и уходит в точку. Я вслед за ним рисковать не стал, ведь главное уже понятно – новая модель на голову превосходит предшественника по управляемости.

Причем она не пошла в ущерб комфорту. Пневматическая подвеска мягко стелет на опционных 20-дюймовых колесах. Хотя, конечно, окончательный вердикт по этому пункту можно будет вынести только в России, так как в Америке по-настоящему разбитых дорог мы не нашли. То же самое относится и к звукоизоляции – на заокеанском асфальте, пусть и достаточно шершавом, шины совершенно не слышны. Единственный шум, да и то ненавязчивый, идет от крупных «лопухов» зеркал при порывах бокового ветра.

Бензиновая модификация, «обутая» в 21-дюймовые «катки», едет лишь немногим жестче и так же тихо. С этим двигателем внедорожник ощущается немного живее, чем дизельная версия, но «педалировать» приходится активнее, так как мотор любит высокие обороты. И звук у него более заводной: когда сильно наступаешь на педаль «газа», появляется свист компрессора, добавляющий спортивного антуража. К управляемости у меня возникла лишь одна претензия, которая касается обеих версий, – повышенная чувствительность к боковым уклонам дорожного покрытия. Но этот недостаток должен исчезнуть на базовых 19-дюймовых колесах.

И, разумеется, организаторы тест-драйва не могли не показать внедорожные способности новинки. Для начала они погоняли меня по разбитым грунтовкам, а затем предложили прокатиться по огромным валунам, где очень пригодилась фирменная система All-Terrain Progress Control. Включаешь ее, и автомобиль сам потихоньку ползет в гору и с горы, а я только следую указаниям инструктора, куда и на какой угол повернуть руль. Честно говоря, сам бы я сюда никогда в жизни не полез, поскольку визуально кажется, что геометрической проходимости внедорожника не хватит. Но нет, Discovery то вздымает нос в небо, то почти упирается им в камни, но при этом и не думает останавливаться. Даже днищем не чиркнул ни разу.

Чуть напрячься же пришлось лишь при езде по дюнам. Да и то напрягался я, а не автомобиль, нервничая из-за того, что песок был очень мягкий и местами сильно разрыт. А еще инструкторы напугали, что после ночных заморозков под песком образовался слой снега, отчего машина может «поплыть» и стать неуправляемой. Но я не застрял ни разу: «британец» с легкостью пантеры заскакивал на холмы и спрыгивал с них в ложбины, вздымая при этом живописные песчаные «брызги».

Словом, Land Rover Discovery остался на бездорожье самим собой, заметно улучшив при этом управляемость на асфальте. А значит, он по-прежнему является лидером в своем сегменте, потому что столь разнообразных способностей в этом классе нет ни у кого. В чем убедиться россияне смогут уже скоро: первые автомобили поступят к дилерам в мае, а заказать машину можно хоть сейчас. Версия с 249-сильным турбодизелем предлагается от 4 033 000 рублей, бензиновая 340-сильная модификация оценена дороже – от 4 181 000 рублей.

Технические характеристики Land Rover Discovery TDV6

Габариты, мм

4970х2073х1846

Колесная база, мм

2923

Диаметр разворота, м

12,7

Дорожный просвет, мм

208–283

Объем багажника, л

1231–2500

Снаряженная масса, кг

2230

Тип двигателя

V6 турбодизель

Рабочий объем, куб. см

2993

Макс. мощность, л.с./об/мин

249/3750

Макс. момент, Нм/об/мин

600/1750–2250

Привод

полный

Трансмиссия

8-диапазонная автоматическая

Шины спереди/сзади

235/65R19

Макс. скорость, км/ч

209

Время разгона 0–100 км/ч, с

8,1

Расход топлива (средний), л/100 км

7,5

Объем бака, л

85