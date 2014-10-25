ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нико Хюлькенберг: Renault добилась хорошего прогресса в гонке Пилот Renault Нико Хюлькенберг считает, что французской команде удалось улучшить гоночный темп машины R.S.17, хотя и отметил, что впереди ещё много работы. На первых этапах сезона-2017 коллектив из Энстоуна добился прогресса по сравнению с прошлым годом, но вот на этапах в Китае и Бахрейне они теряли позиции после успешного выступления в квалификации. В надежде исправить ситуацию Renault привезла в Сочи обновленное переднее антикрыло. Нико Хюлькенберг квалифицировался восьмым и на этой позиции финишировал в гонке, несмотря на потерю позиций на старте. «Определённо нам удалось сделать шаг вперёд, – цитирует Хюлькенберга AUTOSPORT. – Я пока не всем доволен и думаю, что предстоит сделать ещё много работы. На мой взгляд, разница между квалификационным и гоночным темпом по-прежнему есть. Но я считаю, что в прошедший уик-энд мы сделали хороший шаг вперёд в данном направлении». Хюлькенберг также отметил, что Renault удалось проехать на самых мягких шинах Ultrasoft 40 из 52 кругов, тогда как большинство гонщиков провели свои пит-стопы в интервале между 21 и 30 кругом. «Я очень доволен тем, как сработала наша стратегия, – продолжил Нико. – На старте возникли проблемы, из-за которых мы потеряли несколько позиций. Единственное, что оставалось в такой ситуации – изменить стратегию. Когда все остальные отправились в боксы, я продолжил атаковать на Ultrasoft. По ходу первого отрезка дистанции удавалось ехать всё быстрее с каждым кругом».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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