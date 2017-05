ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Приморские яхтсмены выиграли международную регату в Корее

Экипаж яхты First из Находки с капитаном Александром Трофименко на руле стал абсолютным чемпионом международной регаты Busan Super Cup 2017 в Пусане. За всю историю регаты, начиная с 2012 года, впервые российская команда завоевала переходящий Суперкубок Пусана.

Помимо яхты First в регате приняли участие еще восемь яхт из Владивостока. Стоит отметить, что приморцы ежегодно соревнуются с сильнейшими азиатскими яхтсменами и в последние годы составляют им весьма серьезную конкуренцию.

В этот раз погода подарила участникам регаты сильные ветра, но как раз в таких ветровых условиях яхтсмены Приморья чувствуют себя, что называется, как рыба в воде.

У экипажа First по итогам четырех гонок великолепный результат - три очка (три первых прихода и один второй с выбросом худшего результата). Для сравнения - у корейской яхты Sonic, их главного конкурента, 6 очков.





Отличную подготовку продемонстрировали и другие команды нашего края:

зачетная группа ORC 1 – Quantum GT – 4 место.

зачетная группа ORC 2 – Samba – 2 место, Gastion – 4 место.

зачетная группа OPEN 1 – Тибурон – 1 место, IRIS III - 2 место, Desicion – 3 место, Helena – 8 место.

зачетная группа OPEN 2 – Elfin – 5 место.





Пресс-центр яхт-клуба "Семь футов"

Источник : СпортПриморье







