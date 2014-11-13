Mercedes-AMG будет использовать гибридные технологии - автоновости

Петербуржская фирма «Исток» в Верховном суде пытается отменить норму Методических указаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), где орган рекомендовал субъектам РФ установить отсрочку на оплату...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!