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Крис Мик: Авария в Аргентине стала самой серьёзной в моей карьере

Гонщик Citroen Крис Мик назвал аварию на Ралли Аргентина самой серьёзной за всю его карьеру.

При прохождении СУ14 Los Gigantes в субботу при наезде на камень на выходе из правого поворота машина ирландца подлетела и перевернулась в общей сложности 14 раз.

Этот инцидент стал вторым для Мика после аварии в первый день соревнования, поэтому ему и его штурману Полу Наглу пришлось пройти медицинское обследование, которое не выявило каких-либо травм.

«Это была самая серьёзная авария в моей карьере, – цитирует Мика AUTOSPORT. – Я всё помню. Этот поворот проходился на полном газу и сужался в конце, так что посередине пришлось тормозить. Всё казалось просто, но в последний момент я сдвинулся на четыре-пять сантиметров влево, чтобы занять траекторию.

Я поворачивал там же, где и все остальные – это было видно по следам. Затем возникла недостаточная поворачиваемость, мне казалось, что всё нормально, но на внешней части оказался покрытый песком камень, о который мы ударились и в результате перевернулись.

В прошлом я допускал много ошибок, совершал их там, где не нужно было рисковать. Но в данном случае я не заслужил, чтобы так всё закончилось.

Это не тот случай, когда можно сказать, что авария произошла из-за излишней храбрости, глупости или упорства. Хотя я не собираюсь жаловаться.

Это моя ошибка, главное – мы с Полом в порядке.

Перед этапом в Португалии нам придётся пройти обязательное медицинское обследование, но это формальность».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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