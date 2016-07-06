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Екатерина Седых выйдет на старт первого этапа в истории Российской Дрифт Серии на «Moscow Raceway»

Екатерина Седых выйдет на старт первого этапа в истории Российской Дрифт Серии на «Moscow Raceway»
Сезон РДС-Запад, главного чемпионата страны по дрифту, откроется 5 и 6 мая.

Этап впервые состоится на знаменитой трассе Moscow Raceway.

Екатерина Седых, победительница финала РДС 2016, специально приедет в Москву, чтобы принять участие в соревновании.



Сезон дрифта в России открыл Владивосток. 22-23 апреля состоялся первый этап РДС-Восток. Екатерина Седых, пилот Team Yokohama, завоевала на «Примринге» третье место. А уже в четверг 4-го мая Екатерина приедет в Москву, чтобы принять участие в первом раунде РДС-Запад.

Боевой автомобиль пилотессы, Nissan Silvia S15, все межсезонье дорабатывался во Владивостоке. Машину значительно облегчили, а стоявший в том году под капотом американский LS заменили на японский двигатель 2JZ-GTE. Коробку передач выбрали Samsonas, сцепление Exedy. В данный момент Silvia находится в пути в столицу и встретится с владелицей на другом конце России уже перед самым этапом.

Раунд Российской Дрифт Серии впервые состоится на знаменитом автодроме «Moscow Raceway» в Волоколамском районе Московской области, который принимает у себя международные WTCC, Superbike, Formula 3, DTM и др. Первый этап - это знаковое событие, долгожданное и задающее настроение на весь грядущий сезон. Фанаты и ценители дрифта традиционно получат возможность наблюдать парад пилотов и стать участниками фото-автограф сессий с любимыми гонщиками. Также организаторы подготовят различные площадки, где каждый найдет занятие себе по душе: фуд-корт, развлечения для детей, мастер-классы, показательные выступления спортсменов, дрифт-такси. Впервые в рамках РДС будет работать настоящая школа дрифта!



Екатерина Седых, пилот Team Yokohama:

«Новый сезон всегда начинается с чистого листа. Не важно, на каком месте ты или твои соперники были в прошлом году. В межсезонье все перестраивают свои автомобили, появляются новые участники, уходят старые. Новый год – это новая техника и новые сюрпризы. Именно за это я и люблю автоспорт. Хочешь быть первым? Постоянно работай над собой, совершенствуй себя и свою машину! Расслабляться нельзя, нужно быть в тонусе. Это отличный стимул для саморазвития и огромный заряд энергии. Приезжайте на Moscow Raceway, зима закончилась, впереди настоящая жара!».



Moscow Raceway: МО, Волоколамский район, дер. Шелудьково, 39

05 мая

11.00 - вход для зрителей / 10.00 - 14.00 тренировки / 15.00 - 18.00 квалификация

06 мая

10.00 - вход для зрителей / 09.00 - 10.30 тренировки / 12.00 парад участников

13.15 - 15.00 парные заезды топ32 / 15.00 - 17.00 перерыв / 17.00 - 19.00 парные заезды топ16



Пресс-служба Екатерины Седых

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 10:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
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