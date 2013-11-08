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Mitsubishi может вывести на рынок США седан и пикап - автоновости
8-11-2013, 12:10, Автоновости Стоимость обновленного маслкара Chevrolet Camaro на днях озвучена в российском представительстве марки. В базовом варианте с 359-сильной «шестеркой» купе будет стоить 2 095 тысяч рублей. Это чуть...
10-07-2015, 14:42, Автоновости Бюджетный японский бренд Datsun вышел на российский рынок меньше года назад, но уже занял тринадцатое место по количеству продаж....
25-03-2016, 02:59, Автоновости Новая Subaru Impreza первая получит фирменный комплекс безопасности EyeSight....
3-05-2016, 13:30, Автоновости За весь I-ый квартал потребительская активность в сегменте сократилась на 20,7 процентов....
3-05-2016, 13:13, Автоновости Андрей Левин директор по маркетингу и развитию компании Geely в России....
9-12-2016, 21:01, Автоновости Семейство Audi TT теперь насчитывает семь моделей....
1-11-2016, 12:51, Автоновости Цена усредненной «легковушки» выросла до 1 370 000 рублей....
12-03-2014, 06:51, Автоновости Новая субкомпактная модель от японского концерна Toyota получит двигатель серии Mazda SkyActiv....
11-03-2014, 13:31, Автоновости Звания самого быстрого автомобиля британской марки Bentley удостоено обновленное купе GT Speed Coupe, мировая премьера которого состоялась на Женевском автосалоне....
19-11-2013, 19:51, Автоновости В пресс-службе украинской группы компаний «АИС» сообщили, что на производственных мощностях Кременчугского автозавода будет налажен выпуск автомобилей марки MG, которая, напомним, принадлежит...