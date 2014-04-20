ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Любопытная статистика Гран При России Пусть гонка на Сочи Автодроме в минувшее воскресенье получилась не самой зрелищной ввиду полного отсутствия обгонов, но зато четвёртый в истории Гран При России получился богатым на различные исторические цифры и факты. Предлагаем вашему вниманию подборку от Auto Motor und Sport. – Валттери Боттас стал 107-м гонщиком, выигравшим Гран При Формулы 1. – Впервые с 1995 года [Benetton и Williams] две команды поделили между собой победы в четырёх первых гонках. – Впервые победу одержал гонщик, выступающий под номером 77. Под более высоким стартовым номером побеждали лишь двое: Альберто Аскари под №101 на Гран При Германии-1952 и Ли Уоллард с №99 в Индианаполисе-1951.



– Подиум Гран При России получился уникальным. Боттас одержал первую победу, Себастьян Феттель в 22-й раз в карьере финишировал вторым, а Кими Райкконен в 33-й раз стал третьим. – Mercedes выиграла все четыре гонки на Сочи Автодроме. – Свою предыдущую победу Валттери Боттас одержал в гонке британской Ф3 в Донигтоне в 2011-м, 2044 дня назад. – Боттас стал пятым финном, выигравшим гонку Формулы 1, после Кеке Росберга, Мики Хаккинена, Кими Райкконена и Хейкки Ковалайнена.



– Предыдущая победа финна в Формуле 1 была одержана Райкконеном на Гран При Австралии-2013, в день дебюта Боттаса в Ф1. – На Гран При Венгрии-2008, когда Хейкки Ковалайнен одержал свою первую и единственную победу в Ф1, Райкконен тоже был третьим на подиуме. Примечательно, что с тех пор финны больше не стояли вместе на пьедестале почёта. – Боттас пересёк финишную черту с преимуществом в 0,617 секунд. В предыдущий раз, в Барселоне-2016, когда первую победу одержал Макс Ферстаппен, гандикап составил 0,616 секунды. – В 2014 году Боттас показал на Сочи Автодроме свой первый лучший круг в карьере гонщика Формулы 1. – Выиграв квалификацию в Сочи, Феттель добавил в свой список 21-ю трассу, на которой он стартовал с поула. Лидером по данному показателю является Льюис Хэмилтон – 22 трассы. – Впервые в истории Сочи Автодрома и вообще за последние 18 гонок, с Гран При Монако-2016, команда Mercedes упустила поул-позицию. – Впервые в истории Гран При России Формулы 1 лидировал кто-то не из гонщиков Mercedes. Перед пит-стопом Феттель записал в свой актив восемь кругов на первой позиции. В общей сложности за четыре гонки на Сочи Автодроме «Серебряные стрелы» лидировали 203 [из 211] круга.



– Феттель завоевал свой 90-й подиум в карьере. Год назад в Сочи такого же достижения добился Льюис Хэмилтон. – Впервые за восемь последних гонок Хэмилтон оказался за пределами подиума. – На счету Феттеля теперь ровно вдвое меньше вторых мест, чем побед – 22 на 44. – Кими Райкконен установил рекорд по количеству третьих мест – 33. Вторым в этом списке идёт Рубенс Баррикело, 28 раз зарабатывавший бронзу. – Впервые с Гран При Франции-2008 Ferrari двумя машинами стартовала с первого ряда. – В предыдущий раз Ferrari показывала лучшее время на обеих сессиях пятничных свободных заездов в Шанхае-2007. – Серхио Перес в 14-й раз подряд набрал очки. Более длинной серией могут похвастать только девять гонщиков.



– Ни разу в сезоне-2017 Фернандо Алонсо не добрался до финиша. В Сочи испанец даже не стартовал. – В последний раз Алонсо сходил на формировочном круге в Индианаполисе-2005, когда вместе с другими клиентами Michelin заехал в боксы, отказавшись от участия. – В квалификации Эстебан Окон впервые в карьере прошёл в третий сегмент, а в гонке добился своего лучшего результата, финишировав седьмым. – Гран При России был единственным этапом в календаре, на котором Нико Хюлькенберг никогда не набирал очки. Финишировав восьмым, немец нарушил эту традицию. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:09 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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