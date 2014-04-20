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Любопытная статистика Гран При России

Пусть гонка на Сочи Автодроме в минувшее воскресенье получилась не самой зрелищной ввиду полного отсутствия обгонов, но зато четвёртый в истории Гран При России получился богатым на различные исторические цифры и факты. Предлагаем вашему вниманию подборку от Auto Motor und Sport.

– Валттери Боттас стал 107-м гонщиком, выигравшим Гран При Формулы 1.

– Впервые с 1995 года [Benetton и Williams] две команды поделили между собой победы в четырёх первых гонках.

– Впервые победу одержал гонщик, выступающий под номером 77. Под более высоким стартовым номером побеждали лишь двое: Альберто Аскари под №101 на Гран При Германии-1952 и Ли Уоллард с №99 в Индианаполисе-1951.
Любопытная статистика Гран При России

– Подиум Гран При России получился уникальным. Боттас одержал первую победу, Себастьян Феттель в 22-й раз в карьере финишировал вторым, а Кими Райкконен в 33-й раз стал третьим.

– Mercedes выиграла все четыре гонки на Сочи Автодроме.

– Свою предыдущую победу Валттери Боттас одержал в гонке британской Ф3 в Донигтоне в 2011-м, 2044 дня назад.

– Боттас стал пятым финном, выигравшим гонку Формулы 1, после Кеке Росберга, Мики Хаккинена, Кими Райкконена и Хейкки Ковалайнена.
Любопытная статистика Гран При России

– Предыдущая победа финна в Формуле 1 была одержана Райкконеном на Гран При Австралии-2013, в день дебюта Боттаса в Ф1.

– На Гран При Венгрии-2008, когда Хейкки Ковалайнен одержал свою первую и единственную победу в Ф1, Райкконен тоже был третьим на подиуме. Примечательно, что с тех пор финны больше не стояли вместе на пьедестале почёта.

– Боттас пересёк финишную черту с преимуществом в 0,617 секунд. В предыдущий раз, в Барселоне-2016, когда первую победу одержал Макс Ферстаппен, гандикап составил 0,616 секунды.

– В 2014 году Боттас показал на Сочи Автодроме свой первый лучший круг в карьере гонщика Формулы 1.

– Выиграв квалификацию в Сочи, Феттель добавил в свой список 21-ю трассу, на которой он стартовал с поула. Лидером по данному показателю является Льюис Хэмилтон – 22 трассы.

– Впервые в истории Сочи Автодрома и вообще за последние 18 гонок, с Гран При Монако-2016, команда Mercedes упустила поул-позицию.

– Впервые в истории Гран При России Формулы 1 лидировал кто-то не из гонщиков Mercedes. Перед пит-стопом Феттель записал в свой актив восемь кругов на первой позиции. В общей сложности за четыре гонки на Сочи Автодроме «Серебряные стрелы» лидировали 203 [из 211] круга.
Любопытная статистика Гран При России

– Феттель завоевал свой 90-й подиум в карьере. Год назад в Сочи такого же достижения добился Льюис Хэмилтон.

– Впервые за восемь последних гонок Хэмилтон оказался за пределами подиума.

– На счету Феттеля теперь ровно вдвое меньше вторых мест, чем побед – 22 на 44.

– Кими Райкконен установил рекорд по количеству третьих мест – 33. Вторым в этом списке идёт Рубенс Баррикело, 28 раз зарабатывавший бронзу.

– Впервые с Гран При Франции-2008 Ferrari двумя машинами стартовала с первого ряда.

– В предыдущий раз Ferrari показывала лучшее время на обеих сессиях пятничных свободных заездов в Шанхае-2007.

– Серхио Перес в 14-й раз подряд набрал очки. Более длинной серией могут похвастать только девять гонщиков.
Любопытная статистика Гран При России

– Ни разу в сезоне-2017 Фернандо Алонсо не добрался до финиша. В Сочи испанец даже не стартовал.

– В последний раз Алонсо сходил на формировочном круге в Индианаполисе-2005, когда вместе с другими клиентами Michelin заехал в боксы, отказавшись от участия.

– В квалификации Эстебан Окон впервые в карьере прошёл в третий сегмент, а в гонке добился своего лучшего результата, финишировав седьмым.

– Гран При России был единственным этапом в календаре, на котором Нико Хюлькенберг никогда не набирал очки. Финишировав восьмым, немец нарушил эту традицию.

Любопытная статистика Гран При РоссииХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:09      |      Категория:  Все новости » Спорт
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