Любопытная статистика Гран При России

Пусть гонка на Сочи Автодроме в минувшее воскресенье получилась не самой зрелищной ввиду полного отсутствия обгонов, но зато четвёртый в истории Гран При России получился богатым на различные исторические цифры и факты. Предлагаем вашему вниманию подборку от Auto Motor und Sport.– Валттери Боттас стал 107-м гонщиком, выигравшим Гран При Формулы 1.– Впервые с 1995 года [Benetton и Williams] две команды поделили между собой победы в четырёх первых гонках.– Впервые победу одержал гонщик, выступающий под номером 77. Под более высоким стартовым номером побеждали лишь двое: Альберто Аскари под №101 на Гран При Германии-1952 и Ли Уоллард с №99 в Индианаполисе-1951.
– Подиум Гран При России получился уникальным. Боттас одержал первую победу, Себастьян Феттель в 22-й раз в карьере финишировал вторым, а Кими Райкконен в 33-й раз стал третьим.– Mercedes выиграла все четыре гонки на Сочи Автодроме.– Свою предыдущую победу Валттери Боттас одержал в гонке британской Ф3 в Донигтоне в 2011-м, 2044 дня назад.– Боттас стал пятым финном, выигравшим гонку Формулы 1, после Кеке Росберга, Мики Хаккинена, Кими Райкконена и Хейкки Ковалайнена.
– Предыдущая победа финна в Формуле 1 была одержана Райкконеном на Гран При Австралии-2013, в день дебюта Боттаса в Ф1.– На Гран При Венгрии-2008, когда Хейкки Ковалайнен одержал свою первую и единственную победу в Ф1, Райкконен тоже был третьим на подиуме. Примечательно, что с тех пор финны больше не стояли вместе на пьедестале почёта.– Боттас пересёк финишную черту с преимуществом в 0,617 секунд. В предыдущий раз, в Барселоне-2016, когда первую победу одержал Макс Ферстаппен, гандикап составил 0,616 секунды.– В 2014 году Боттас показал на Сочи Автодроме свой первый лучший круг в карьере гонщика Формулы 1.– Выиграв квалификацию в Сочи, Феттель добавил в свой список 21-ю трассу, на которой он стартовал с поула. Лидером по данному показателю является Льюис Хэмилтон – 22 трассы.– Впервые в истории Сочи Автодрома и вообще за последние 18 гонок, с Гран При Монако-2016, команда Mercedes упустила поул-позицию.– Впервые в истории Гран При России Формулы 1 лидировал кто-то не из гонщиков Mercedes. Перед пит-стопом Феттель записал в свой актив восемь кругов на первой позиции. В общей сложности за четыре гонки на Сочи Автодроме «Серебряные стрелы» лидировали 203 [из 211] круга.
– Феттель завоевал свой 90-й подиум в карьере. Год назад в Сочи такого же достижения добился Льюис Хэмилтон.– Впервые за восемь последних гонок Хэмилтон оказался за пределами подиума.– На счету Феттеля теперь ровно вдвое меньше вторых мест, чем побед – 22 на 44.– Кими Райкконен установил рекорд по количеству третьих мест – 33. Вторым в этом списке идёт Рубенс Баррикело, 28 раз зарабатывавший бронзу.– Впервые с Гран При Франции-2008 Ferrari двумя машинами стартовала с первого ряда.– В предыдущий раз Ferrari показывала лучшее время на обеих сессиях пятничных свободных заездов в Шанхае-2007.– Серхио Перес в 14-й раз подряд набрал очки. Более длинной серией могут похвастать только девять гонщиков.
– Ни разу в сезоне-2017 Фернандо Алонсо не добрался до финиша. В Сочи испанец даже не стартовал.– В последний раз Алонсо сходил на формировочном круге в Индианаполисе-2005, когда вместе с другими клиентами Michelin заехал в боксы, отказавшись от участия.– В квалификации Эстебан Окон впервые в карьере прошёл в третий сегмент, а в гонке добился своего лучшего результата, финишировав седьмым.– Гран При России был единственным этапом в календаре, на котором Нико Хюлькенберг никогда не набирал очки. Финишировав восьмым, немец нарушил эту традицию.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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