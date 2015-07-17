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Мик Шумахер удивлён финишем на подиуме в Монце

Мик Шумахер признал, что не рассчитывал подняться на подиум в европейской Формуле 3 уже в своей пятой гонке.

Сын семикратного чемпиона мира Формулы 1 Михаэля Шумахера стартовал и финишировал третьим во втором заезде в Монце в минувший уик-энд.

«Мы хорошо провели квалификацию, которая обычно является моим слабым местом, поэтому я рад, что удалось добиться прогресса в данном аспекте. Это показывает, что у нас есть скорость для попадания в первую пятёрку», – цитирует Шумахера-младшего AUTOSPORT.

В начале заезд Мик поднялся на второе место, однако в дальнейшем пропустил в Lesmo лидера чемпионата Ландо Норриса.

Мик Шумахер удивлён финишем на подиуме в Монце

«Я видел, как он приближается, и знал, что двигатель Volkwagen [на машине Норриса] очень мощный, особенно на такой скоростной трассе, – рассказал Шумахер. – Он чуть-чуть задел меня в первой шикане, что поставило меня в сложное положение. Но я знал, что Норрис очень быстр, и я не смог бы долго его сдерживать.

Я подумал, что если он может догнать Джоэля [Эрикссона, который выиграл гонку] и между ними завяжется борьба, то мне удастся извлечь из этого пользу.

В любом случае приятно финишировать на подиуме, особенно для домашней трассе для моей команды».

Руководитель Prema Powerteam Рене Розин признал, что оказался не столь впечатлён подиумом Мика, сколько его выступлением по ходу всего уик-энда. В первой гонке он поднялся с девятого на шестое место, а в третьей – с двенадцатого на шестое.

«Он проделал отличную работу, начиная с квалификации, – сказал Розин. – В гонке он сохранял спокойствие, хотя, когда тебя обгоняют, легко потерять голову и начать ошибаться. Но Мик был спокоен и добился хорошего результата.

Мы очень довольны тем, как он провёл гоночный уик-энд в Монце».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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