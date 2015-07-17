ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Мик Шумахер удивлён финишем на подиуме в Монце Мик Шумахер признал, что не рассчитывал подняться на подиум в европейской Формуле 3 уже в своей пятой гонке. Сын семикратного чемпиона мира Формулы 1 Михаэля Шумахера стартовал и финишировал третьим во втором заезде в Монце в минувший уик-энд. «Мы хорошо провели квалификацию, которая обычно является моим слабым местом, поэтому я рад, что удалось добиться прогресса в данном аспекте. Это показывает, что у нас есть скорость для попадания в первую пятёрку», – цитирует Шумахера-младшего AUTOSPORT. В начале заезд Мик поднялся на второе место, однако в дальнейшем пропустил в Lesmo лидера чемпионата Ландо Норриса. «Я видел, как он приближается, и знал, что двигатель Volkwagen [на машине Норриса] очень мощный, особенно на такой скоростной трассе, – рассказал Шумахер. – Он чуть-чуть задел меня в первой шикане, что поставило меня в сложное положение. Но я знал, что Норрис очень быстр, и я не смог бы долго его сдерживать. Я подумал, что если он может догнать Джоэля [Эрикссона, который выиграл гонку] и между ними завяжется борьба, то мне удастся извлечь из этого пользу. В любом случае приятно финишировать на подиуме, особенно для домашней трассе для моей команды». Руководитель Prema Powerteam Рене Розин признал, что оказался не столь впечатлён подиумом Мика, сколько его выступлением по ходу всего уик-энда. В первой гонке он поднялся с девятого на шестое место, а в третьей – с двенадцатого на шестое. «Он проделал отличную работу, начиная с квалификации, – сказал Розин. – В гонке он сохранял спокойствие, хотя, когда тебя обгоняют, легко потерять голову и начать ошибаться. Но Мик был спокоен и добился хорошего результата. Мы очень довольны тем, как он провёл гоночный уик-энд в Монце».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Сезон IndyCar начинает входить в завершающую фазу - до конца чемпионата осталось четыре гонки. Ближайшая из них пройдёт в эту субботу на овале Iowa Speedway, это будет 12-й этап и, соответственно, 13... Подробнее Руководитель Toro Rosso Франц Тост считает, что не стоит ждать многого от изменений технического регламента в 2017 году, нацеленных на повышение скорости машин, и опасается уменьшения количества... Подробнее Скотт Диксон возглавил третью сессию свободных заездов первого этапа IndyCar в Сент-Питерсберге. Новозеландец, который также стал быстрейшим вчера во второй сессии свободных заездов, прошёл свой... Подробнее Гран При Формулы 1 считается успешным, если трибуны заполнены до отказа. Но есть на автодроме люди, которые наблюдают за пилотами Ф1 более пристально, чем болельщики. Это маршалы и сотрудники... Подробнее Баскетбольный турнир КЭС прошел в Арсеньеве. Его поддерживает одна из крупнейших энергетических компаний страны. Принцип отбора — по сути, олимпийский. Как разыграли путевки на дальневосточный финал... Подробнее Вице-чемпион Европы по ралли 2016 года Алексей Лукьянюк примет участие во втором этапе чемпионата мира по ралли, который пройдёт в начале февраля в Швеции. Экипаж из Санкт-Петербурга дебютирует в WRC... Подробнее В Уссурийске в спортивном зале им. Чумака прошел VII Дальневосточный турнир по боксу, посвященный памяти местного тренера А.И. Горбачева, в котором приняли участие 120 спортсменов четырех возрастных... Подробнее Открытая тренировка участника четырех паралимпийских игр и члена национальной сборной США по баскетболу Лоуренса (Трупера) Джонсона прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе города Артем. На... Подробнее Возможный уход Ромена Грожана в Haas F1 станет серьезной потерей для команды Lotus, считает ее операционный директор Алан Пермейн.... Подробнее Поддержать физическую форму и выявить сильнейших сегодня, 10 июня, намерены сотрудники налоговых органов Приморья на спортивных соревнованиях в Уссурийске, на территории спорткомплекса "Локомотив".... Подробнее