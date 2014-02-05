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В Москве автомобили без номеров будут эвакуировать на спецстоянки - автоновости
5-02-2014, 12:22, Автоновости Британский производитель премиальных автомобилей Arash Cars готовится представить публике свой новый суперкар....
10-09-2016, 16:56, Автоновости За весь август группа компаний реализовала 12 889 автомобилей в России....
25-05-2015, 03:00, Автоновости Крупнейший российский автопроизводитель ОАО «АвтоВАЗ» обратился к Минпромторгу с просьбой увеличить количество средств, выделяемых на реализацию программы обновления автопарка....
17-02-2014, 06:34, Автоновости Шведский бренд Volvo подтвердил организаторам мотор-шоу в Женеве свое участие в международном автосалоне, где намерен провести мировую премьеру нового концепта....
4-02-2017, 01:02, Автоновости Выход японского седана на мировой авторынок назначен на лето этого года....
26-02-2016, 20:05, Автоновости Британский бренд MINI, входящий в состав концерна BMW, готовится пополнить свой модельный ряд маленьким седаном....
16-04-2014, 08:00, Автоновости Сборка первой модели Tiida стартует на Ижевском автозаводе в августе 2014 года, выпуск второй модели запланирован на январь 2015 года....
10-03-2016, 18:04, Автоновости Lifan продолжает укреплять свои позиции на российском авторынке....
1-12-2016, 21:05, Автоновости Новые дорожные знаки будут использоваться для регламентирования движения электрокаров....
8-07-2014, 04:02, Автоновости Японский автопроизводитель Toyota и немецкий концерн BMW заключили соглашение о совместной работе над новым поколением купе GT86....