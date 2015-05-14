ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Себастьян Феттель: Мне стоит задуматься о приобретении магического шара После гонки в Сочи во время пресс-конференции журналист Globo Esporte Ливио Ориччио поинтересовался у первой тройки, чем, на их взгляд, обернется масштабная доработка автомобилей к Гран При Испании. «Мы все прибавим в скорости, и, вообще, каждый автомобиль по ходу сезона будет дорабатываться, – рассказал победитель Гран При России Валттери Боттас. – Новый регламент всегда способствуют более масштабному прогрессу, поэтому времена на круге должны постоянно расти. Очевидно, команды с серьезными ресурсами смогут прибавить больше, и, я надеюсь, это будет наш случай. Хотя вряд ли что-то изменится кардинально». Себастьян Феттель наоборот уверен, что командам будет чему удивляться в Барселоне: «Возможно, мне стоит задуматься о приобретении магического шара, поскольку нас слишком часто просят заглянуть в будущее. Думаю, сюрпризы неизбежны. Надеюсь, мы с Mercedes опять будем соперничать на равных, а Red Bull Racing сможет подтянуться». Кими Райкконен, как и всегда, был немногословен, считая, что пока бессмысленно обсуждать расклад сил на Гран При Испании. «Мы всё сами увидим через две недели, – заявил финн. – Перед началом европейской части сезона всегда слишком много разговоров...»Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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