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Спортивная колонна украсила праздничное первомайское шествие во Владивостоке

Спортивная колонна украсила праздничное первомайское шествие во Владивостоке
Приморцы отметили день Весны и Труда. В первомайской демонстрации по Золотому мосту прошли сотни спортсменов.

Возглавили спортивную колонну представители краевого департамента физической культуры и спорта, Центра спортивной подготовки «Школы высшего спортивного мастерства», краевой спортивной школы. Сразу после них с разноцветными воздушными шарами и флагами шествовали спортсмены приморских федераций – бокса, кудо, киокусинкай, гребли на байдарках и каноэ, фехтования, черлидинга, парусного, подводного, ездового спорта и многих других.

Многочисленные зрители радостными возгласами встречали приморские клубы – «Спартак-Приморье», «Приморочку», «Луч-Энергию» и «Адмирал». С дружелюбными маскотами клубов могли сфотографироваться на память все желающие.



Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:47      |      Категория:  Все новости » Спорт
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