Porsche Cayenne поставил мировой рекорд по буксировке груза - автоновости

На женевском международном автосалоне, который откроется 2 марта, компания Nissan покажет новый концепткар под названием Qazan. Новинка будет представлять собой компактный кроссовер, который по своим...
Мы часто слышим, что человеческая жизнь бесценна. А может, у нее все-таки есть цена? Именно от ответа на этот вопрос зависит очень многое – качество дорог, количество подушек безопасности в машинах,...
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