Хельмут Марко: Данные FIA не совпадают с реальностью
Консультант Red Bull Racing Хельмут Марко уверен, что двигатель Renault уступает соперникам 70 лошадиных сил, а FIA игнорирует реальность, заявляя о достижении паритета двигателей.FIA: Мы достигли паритета двигателей«Я не говорю, что полученные в результате расчетов данные совсем не верны, – рассказал Марко в интервью Sky Sports. – Просто они не совпадают с реальность. Не должно быть такого, чтобы кто-то брал и придумывал свою систему расчетов».FIA постановила, что двигатели находятся в диапазоне 0,3 секунд по производительности, но для Марко и многих других экспертов эта цифра ничего не значит.«Это просто смешно, – добавил Марк Зурер. – Все знают, что Renault не может подобраться к своим соперникам.В процессе измерений результаты явно приукрасили, а лучшие времена Mercedes просто не стали учитывать».С точки зрения Марко все обстоит совсем по-другому: «Мы сами всё рассчитали. В квалификации мы медленнее на семь-восемь процентов. В гонке дела обстоят немного лучше, но всё равно мы хуже на четыре процента по мощности.Кто-то должен уже увидеть реальное положение вещей. В половине гонок всё зависит от стартового порядка. Если нам не хватает мощности в квалификации, то в гонке нам будет тяжело».У Зурера тоже есть мнение на этот счет: «Пусть продолжают делать свою работу, они на правильном пути. К Канаде Renault подготовила обновление, но я сомневаюсь, что они смогут отыграть 70 лошадиных сил. Было бы здорово, если бы они смогли прибавить хотя бы 30».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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