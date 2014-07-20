В DTM запретили пользоваться радиообменом во время гонки
Руководство DTM в преддверии старта первого этапа в Хоккенхайме сообщило, что отныне все радиообмены во время гонки находятся под запретом.Таким образом, гонщики смогут получать указания по радио от своих инженеров только во время появления желтых флагов, а также находясь на пит-лейне или в момент появления автомобиля безопасности. Во время гонки можно будет что-то сообщить гонщикам только посредством питбордов.Это решение входит в список целого ряда других изменений.Так, теперь после ухода автомобиля безопасности гонщики будут стартовать колонной по двое, а обе гонки, субботняя и воскресная, будут одинаковыми по продолжительности.Это также повлияло на правила использования DRS, которые были упрощены. Теперь пилоты могут активировать эту систему до трех раз за 12 кругов.Гонщики также смогут зарабатывать очки в квалификациях, при этом три очка будет получать обладатель поула, два – тот, кто занял второе место, и одно – тот, кто стал третьим.«Мы хотим, чтобы в DTM спортивная составляющая стала основной, – сказал новый председатель DTM Герхард Бергер. – У нас сильные гонщики, которые ради поклонников должны проявлять свои лучшие качества».Чемпионат также сохранил систему весового балласта, причем к автомобилю может прибавиться максимум 15 кг из блоков по 2,5 кг к базовому весу 1125 кг.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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