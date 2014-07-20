ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В DTM запретили пользоваться радиообменом во время гонки Руководство DTM в преддверии старта первого этапа в Хоккенхайме сообщило, что отныне все радиообмены во время гонки находятся под запретом. Таким образом, гонщики смогут получать указания по радио от своих инженеров только во время появления желтых флагов, а также находясь на пит-лейне или в момент появления автомобиля безопасности. Во время гонки можно будет что-то сообщить гонщикам только посредством питбордов. Это решение входит в список целого ряда других изменений. Так, теперь после ухода автомобиля безопасности гонщики будут стартовать колонной по двое, а обе гонки, субботняя и воскресная, будут одинаковыми по продолжительности. Это также повлияло на правила использования DRS, которые были упрощены. Теперь пилоты могут активировать эту систему до трех раз за 12 кругов. Гонщики также смогут зарабатывать очки в квалификациях, при этом три очка будет получать обладатель поула, два – тот, кто занял второе место, и одно – тот, кто стал третьим. «Мы хотим, чтобы в DTM спортивная составляющая стала основной, – сказал новый председатель DTM Герхард Бергер. – У нас сильные гонщики, которые ради поклонников должны проявлять свои лучшие качества». Чемпионат также сохранил систему весового балласта, причем к автомобилю может прибавиться максимум 15 кг из блоков по 2,5 кг к базовому весу 1125 кг.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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