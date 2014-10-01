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Jaguar показал универсал XF на теннисном корте - автоновости
1-10-2014, 01:51, Автоновости Немецкий премиальный автопроизводитель Audi, принадлежащий группе компаний Volkswagen, выпустит новое поколение модели Q3 только в 2018 году....
21-02-2014, 11:31, Автоновости Компания Peugeot, собираясь весной отметить первый день рождения компактного "паркетника" 2008, уже планирует проведение разработки второго поколения набирающего популярность в Европе вседорожника....
17-12-2015, 18:41, Автоновости Обновленный Geely Emgrand X7 выйдет в феврале....
11-02-2014, 21:12, Автоновости Российский внедорожник UAZ Patriot обзаведется мультимедийной системой и камерой заднего вида....
29-03-2014, 04:30, Автоновости Старт продаж новинки С-класса китайской компании намечен на апрель....
27-03-2014, 12:00, Автоновости Новинка японского автопроизводителя представляет собой "перелицованную" версию популярного кроссовера Renault Duster....
7-03-2014, 19:52, Автоновости Южно-корейская компания KIA Motors представила на Международном автосалоне в Женеве обновленный компактный кроссовер Kia Sportage....
2-08-2015, 13:02, Автоновости Подмосковные города постепенно обзаведутся зонами платной парковки. Первыми станут Химки....
4-02-2014, 01:01, Автоновости Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover подал заявку на регистрацию новой торговой марки «Landy»....
14-11-2013, 16:10, Автоновости За период январь—октябрь на российском рынке было продано около 157 тысяч автомобилей премиум-класса. Это на 4,7% больше, чем за 10 месяцев 2012-го. Только в минувшем октябре состоятельные россияне...