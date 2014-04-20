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Гюнтер Штайнер: Я сильно разозлился после Гран При России

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер признался, что итоги завершившегося Гран При России его откровенно разочаровали.

Подопечный американского коллектива Ромен Грожан испытывал проблемы весь уик-энд, стал последним в квалификации и в итоге столкнулся с Джолионом Палмером на первом круге.

Его напарник Кевин Магнуссен сначала даже ехал в конце первой десятки, но из-за пятисекундного штрафа за срез второго поворота финишировал только 13-м.

«Я сильно зол после этого Гран При, – заявил Штайнер. – Всё, что могло пойти не так, пошло не так!»

Штайнер признался, что наказание Магнуссена было справедливым: «Я не спорю, поскольку мы нарушили правила. Каждый делает свой выбор. Без наказания мы могли бы побороться за очки, но это было бы сложно.

Сейчас уже никто не знает, помогла бы другая стратегия, но без штрафа у нас было бы больше шансов проверить».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
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