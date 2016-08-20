ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Валттери Боттас ждал победы более 2000 дней Валттери Боттас, одержавший победу в гонке в Сочи, был вынужден ждать этого момента более 2000 дней. В последний раз финн пересекал финишную черту победителем 2044 дня назад, в 2011 году, в гонке британской Формулы 3 в Донингтон-парке. Тогда Валттери опередил будущих пилотов Ф1 Фелипе Насра (финишировал десятым) и Кевина Магнусена (16-й). Однако Фелипе Масса ждет еще дольше с момента его последней победы – более трех тысяч дней.

Пилот

Гонок до первой победы

Первая победа

Марк Уэббер

130

2009, Гран При Германии

Рубенс Баррикелло

124

2000, Гран При Германии

Ярно Трулли

117

2004, Гран При Монако

Дженсон Баттон

113

2006, Гран При Венгрии

Нико Росберг

111

2012, Гран При Китая

Джанкарло Физикелла

110

2003, Гран При Бразилии

Мика Хаккинен

96

1997, Гран При Европы

Тьерри Бутсен

95

1989, Гран При Канады

Жан Алези

91

1995, Гран При Канады

Эдди Ирвайн

81

1999, Гран При Австралии

Валттери Боттас

81

2017, Гран При России

Всего Боттас провел 81 Гран При перед своей первой победой. Финн делит десятое место по самому долгому ожиданию первой победы с Эдди Ирвайном. Боттас стал 107-м гонщиком, выигравшим гонку Гран При, а также пятым триумфатором из девяти стартовавших в гонках пилотов из Финляндии. Из остальных четырех победителей только один, Хейкки Ковалайнен, не стал чемпионом мира. Вчерашний финиш был плотным: Боттас пересек финишную черту всего на 0,617 секунды впереди Себастьяна Феттеля. В прошлом году Макс Ферстаппен опередил Кими Райкконена в Испании на 0,616 секунды. Это была одна из трех гонок в 2016 году, в которых между лидерами был меньший разрыв, чем вчера. Нико Росберг обыграл Даниэля Риккардо в Сингапуре на 0,488 секунды, а Льюис Хэмилтон опередил Росберга на 0,439 секунды в Абу-Даби. Mercedes продолжает устанавливать рекорды на трассе в Сочи, выиграв все четыре гонки. Однако их победы в квалификациях прервал Феттель. Он также стал первым гонщиком не из Mercedes, возглавившим российский Гран При. Пока ни одной команде в этом году не удалось выиграть две гонки подряд. Такого не было с середины 2013 года, когда Mercedes обменивалась победами с Red Bull. Феттель и Райкконен смогли впервые с Гран При Франции 2008 года принести Ferrari дубль в квалификации. За последние три сезона Mercedes уступала поул-позицию только по разу в год. Mercedes впервые с Гран При Сингапура 2015 года не стартовала с первого ряда, а Льюис Хэмилтон не попал на подиум в первый раз за последние восемь гонок. Серхио Перес из Force India продолжил серию финишей в очках, которая теперь составляет 14 гонок подряд. Его напарник Эстебан окон также уже в четвертый раз финиширует в топ-10. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:04 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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