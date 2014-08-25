Приморские кудоисты сразились за медали на Кубке края
В Лесозаводске во второй раз прошел Кубок Приморского края по восточному боевому единоборству кудо. В соревнованиях участвовало более 140 спортсменов из Арсеньева, Уссурийска, Владивостока, Лесозаводска, Находки, Артема, п. Заводской, с. Чугуевка, а также из Южно-Сахалинска.
С открытие турнира собравшихся поздравил вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков. Он отметил успехи приморских кудоистов на российской и международной аренах и пожелал участникам брать пример с чемпионов и добиваться высоких достижений в спорте и жизни.
Традиционную клятву спортсмена торжественно произнесла победительница Первенства мира и чемпионка России из Владивостока Александра Савичева.
За призовые медали на татами сражались как начинающие спортсмены, так и призеры краевых, дальневосточных и всероссийских турниров. По итогам соревнований определились победители и призеры во всех категориях среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин.
Как отметил руководитель федерации кудо Приморского края Денис Григорьев, спортсмены показали высокий уровень подготовки, сильнейшие завоевали награды и специальные призы.
- Мы проводим краевые соревнования в различных городах с целью популяризации и развития кудо на всей территории Приморья. В этом году во второй раз Кубок Приморского края принимал Лесозаводск. Хочу отметить, что лесозаводской школе кудо есть кем гордиться – ее воспитанник Гегам Манавазян завоевал наивысший титул - чемпиона мира. На него равняются подрастающие спортсмены, это отличная мотивация, - подчеркнул Денис Григорьев.
Кубок по кудо стал заключительным краевым турниром перед летним оздоровительным отдыхом. Спортсмены еще продолжат тренировки в мае, а с наступлением лета поедут в спортивные лагеря, где отдохнут и наберутся сил перед основными соревнованиями, которые стартуют осенью.
Победители и призеры Кубка Приморского края по кудо
юноши 2003-2005гг.р. 190 ед.
- 1-е место - Вдовенко Егор, Владивосток, с/к "Брат";
- 2-е место - Арапов Данил, Находка, СК;
- 3-е место - Панковецкий Даниил, Чугуевка, СК;
юноши 2003-2005гг.р. 200 ед.
- 1-е место - Утенков Егор, Владивосток, СШ «Бастион»;
- 2-е место - Писаревский Святослав, Владивосток, с/к "Брат";
- 3-е место - Харченко Владислав, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;
юноши 2003-2005гг.р. 210 ед.
- 1-е место - Иванов Семен, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;
- 2-е место - Ковалев Егор, Владивосток, с/к "Брат";
- 3-е место - Майоров Марк, Находка, СК;
юноши 2003-2005гг.р. 220 ед.
- 1-е место - Шевчук Сергей, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;
- 2-е место - Шиш Егор, Владивосток, Клуб им. Крыгина;
- 3-е место - Пешков Леонид, Чугуевка, СК;
юноши 2003-2005гг.р. 230 ед.
- 1-е место - Морозов Иван, Артем, СК "Легион";
- 2-е место - Кистер Егор, Владивосток, СШ «Бастион»;
- 3-е место - Дзюменко Никита, Чугуевка, СК;
юноши 2003-2005гг.р. 240 ед.
- 1-е место - Броздецкий Александр, Артем, СК "Легион";
- 2-е место - Телегин Максим, Артем, СК "Легион";
юноши 2003-2005гг.р. св. 240 ед.
- 1-е место - Логвиненко Сергей, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;
- 2-е место - Федосеев Денис, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;
- 3-е место - Долгов Владислав, Артем, СК "Легион";
девушки 2003-2005гг.р. 200 ед.
- 1-е место - Пивовар Елизавета, Владивосток, с/к "Брат";
- 2-е место - Васильева Елизавета, Владивосток, СШ «Бастион»;
- 3-е место - Суркова Евгения, Арсеньев, ск "Полет";
юноши 2001-2002гг.р. 200 ед.
- 1-е место - Кузнецов Кирилл, Владивосток, с/к "Шторм";
- 2-е место - Пивень Игорь, Владивосток, с/к "Шторм";
- 3-е место - Ермаков Даниил, Заводской, ДЮСШ "Темп";
юноши 2001-2002гг.р. 210 ед.
- 1-е место - Царев Дмитрий, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;
- 2-е место - Беляев Владислав, Владивосток, СШ «Бастион»;
- 3-е место - Якуба Марк, Владивосток, с/к "Брат";
юноши 2001-2002гг.р. 220 ед.
- 1-е место - Рустамов Вусал, Владивосток, СШ «Бастион»;
- 2-е место - Фитцов Остап, Заводской, ДЮСШ "Темп";
- 3-е место - Богатырев Андрей, Чугуевка, СК;
юноши 2001-2002гг.р. 230 ед.
- 1-е место - Краснобаев Максим, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;
- 2-е место - Искам Геннадий, Владивосток, с/к "Шторм";
- 3-е место - Ященко Павел, Уссурийск, УСВУ;
юноши 2001-2002гг.р. 240 ед.
- 1-е место - Балабон Валентин, Находка, СК;
- 2-е место - Кудряшов Степан, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;
- 3-е место - Шадура Константин, Владивосток, с/к "Восход";
юноши 2001-2002гг.р. 250 ед.
- 1-е место - Бойко Артем, г. Лесозаводск, СК;
- 2-е место - Верема Анатолий, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;
юноши 2001-2002гг.р. 260 ед.
- 1-е место - Мигеев Авдль-Бори, Владивосток, Клуб им. Крыгина;
- 2-е место - Гончаренко Евгений, Владивосток, клуб "Казак";
- 3-е место - Волков Данил, Владивосток, с/к "Брат";
юноши 2001-2002гг.р. св. 260 ед.
- 1-е место - Суинов Данил, Находка, СК;
- 2-е место - Новоселов Михаил, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;
- 3-е место - Шилов Игорь, Владивосток, с/к "Брат";
девушки 2001-2002гг.р. абсолют.
- 1-е место - Платонова Екатерина, Владивосток, Клуб им. Крыгина;
- 2-е место - Артеменко Яна, Чугуевка, СК;
юниоры 1999-2000гг.р. 230 ед.
- 1-е место - Палыгин Альберт, Владивосток, СШ «Бастион»;
- 2-е место - Горбачев Данил, г. Лесозаводск, СК;
- 3-е место - Оденбах Антон, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;
юниоры 1999-2000гг.р. 240 ед.
- 1-е место - Исламов Денис, Заводской, ДЮСШ "Темп";
- 2-е место - Матвиенков Дмитрий, Владивосток, СШ «Бастион»;
- 3-е место - Берник Святослав, Арсеньев, ск "Полет";
юниоры 1999-2000гг.р. 250 ед.
- 1-е место - Бойченко Данил, г. Лесозаводск, СК;
- 2-е место - Серышев Ярослав, Находка, СК;
юниоры 1999-2000гг.р. 260 ед.
- 1-е место - Куликов Максим, Владивосток, с/к "Восход";
- 2-е место - Перов Андрей, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;
- 3-е место - Крапотин Владислав, г. Лесозаводск, СК;
юниорки 1999-2000 гг.р. абсолют.
- 1-е место - Бидак Евгения, Находка, СК;
- 2-е место - Павлик Наталья, Арсеньев, ск "Полет";
мужчины 230 ед.
- 1-е место - Новиков Дмитрий, Владивосток, СШ «Бастион»;
- 2-е место - Карпович Сергей, г. Лесозаводск, СК;
- 3-е место - Кан Стас, г. Лесозаводск, СК;
мужчины 240 ед.
- 1-е место - Сеидов Шамиль, Владивосток, СШ «Бастион»;
- 2-е место - Лапин Александр, г. Лесозаводск, СК;
- 3-е место - Наумов Иван, Владивосток, с/к "Ратимир";
мужчины 250 ед.
- 1-е место - Стороженко Максим, Владивосток, Клуб им. Крыгина;
- 2-е место - Киргинцев Георгий, Владивосток, с/к "Ратимир";
- 3-е место - Бардеев Андрей, Владивосток, с/к "Восход";
мужчины 260 ед.
- 1-е место - Васильев Артём, Владивосток, с/к "Ратимир";
- 2-е место - Галиуллин Латиф, Владивосток, СШ «Бастион»;
- 3-е место - Мищенко Никита, Владивосток, клуб "Казак";
мужчины 270 ед.
- 1-е место - Мыкало Евгений, Владивосток, с/к "Ратимир";
- 2-е место - Ладохин Егор, Владивосток, с/к "Шторм";
- 3-е место - Матяш Дмитрий, Владивосток, с/к "Восход";
женщины абсолют.
- 1-е место - Савичева Александра, Владивосток, СШ «Бастион»;
- 2-е место - Шевченко Ольга, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;
- 3-е место - Лапшаева Виктория, Владивосток, с/к "Ратимир";
Пресс-служба федерации Кудо ДВФО http://kudo-dv.ru/
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