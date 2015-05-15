ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Проект Chevrolet Niva второго поколения не получил госгарантий - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 20:48 | Категория: Автоновости Вернуться

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