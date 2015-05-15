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Проект Chevrolet Niva второго поколения не получил госгарантий - автоновости
15-05-2015, 17:41, Автоновости Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler AG планирует пополнить модельный ряд премиальной марки Smart кроссовером....
29-05-2015, 17:55, Автоновости Некоторые из дизельных модификаций кроссоверов Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne покинут рынок....
5-08-2015, 20:43, Автоновости Российские автомобилисты постепенно привыкают к использованию европротокола для оформления ДТП, сообщают страховщики....
21-09-2016, 00:57, Автоновости Самый просторный чешский универсал прибыл в Россию исключительно в топовой комплектации....
27-12-2014, 02:02, Автоновости На российском рынке приостановлены продажи автомобилей южно-корейского автомобильного бренда Kia....
8-08-2016, 03:55, Автоновости «Живые» автомобили появится у официальных дилеров компании в ноябре....
10-12-2016, 21:09, Автоновости Российские клиенты компании получат свои первые автомобили уже в январе....
25-03-2014, 06:02, Автоновости Пресс-служба немецкого автомобилестроительного холдинга Volkswagen сообщила, что несмотря на возможные санкции со стороны Евросоюза, Volkswagen продолжит свою инвестиционную политику в России....
28-04-2015, 16:06, Автоновости Японский автопроизводитель Honda продемонстрировал в Шанхае новый концепт-кар, дизайн которого был разработан китайскими специалистами специально для КНР....
5-11-2013, 00:40, Автоновости Российские дилеры компании Chery уже предлагают покупателям обновленную модель M11 в кузовах седан и хэтчбек. Среди новшеств, прежде всего, стоит отметить более мощный двигатель, вариатор, как...