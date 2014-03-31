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Берни Экклстоун ответил на критику руководителя автодрома Сепанг

На днях исполнительный директор автодрома Сепанг Разлан Разали обвинил бывшего главу менеджмента Ф1 Берни Экклстоуна в неуважении и в том, что он выставил организаторов Гран При Малайзии идиотами.

Руководитель автодрома Сепанг: Экклстоун выставил нас идиотами

«Никто не выставлял его идиотом. Но если люди такими являются, то тут ничего не поделаешь, – сказал Берни в интервью Reuters. – Руководители Сепанга отлично организовывают мотоциклетные гонки. Он [Разали] полюбил чемпионат MotoGP, который, судя по всему, и приносит им основной доход.

В Ф1 они не зарабатывали таких денег, как в MotoGP. Но мы обсуждали этот вопрос. В этом виноваты промоутеры. Мы же не занимаемся шоу.

Однако если Ferrari продолжит выступать в том же духе, а остальные команды подтянутся к лидерам, мы получим отличные гонки, что облегчит задачу промоутеров. Они смогут продавать билеты на трибуны».

Кроме того, Экклстоун отказался от покупки Интерлагоса.

«Я ни за что не куплю автодром. Этого не случится. Я старался устроить брокерскую сделку, но там ситуация сложная для всех сторон», – резюмировал Берни.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
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