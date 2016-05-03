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Новый электромобиль Фискера сможет проехать до 650 километров - автоновости
3-05-2016, 13:42, Автоновости Срок гарантийных обязательств на каталитические нейтрализаторы был увеличен до 5 лет или 150 тысяч км пробега....
9-10-2015, 06:03, Автоновости Американский производитель электрокаров Tesla Motors почти вдвое увеличил объем выпуска своих машин....
9-05-2016, 15:51, Автоновости Пока неизвестно, выйдет ли новинка на российский авторынок....
27-03-2015, 20:00, Автоновости Премьер-министр России Дмитрий Медведев признал, что на сегодняшний день ситуация в российской автомобильной индустрии близка к кризисной....
30-01-2017, 16:51, Автоновости Компания TRW – разработчик и производитель комплексных тормозных систем – определила «формулу успеха», благодаря которой занимает лидирующие позиции на рынке оригинальных запчастей ....
21-01-2017, 04:55, Автоновости Миниатюрный видеорегистратор будет снимать весь рабочий день патрульных....
15-09-2014, 04:42, Автоновости Японский автопроизводитель Honda решил возродить имя «HR-V» для европейского авторынка....
22-04-2014, 12:31, Автоновости С начала года волжский автогигант открыл семь новых автоцентров и до конца года планирует охватить дилерской сеть еще 40 городов России....
7-12-2016, 01:09, Автоновости Новый автомобиль, предположительно, будет построен на платформе альянса Renault-Nissan....
10-12-2016, 16:41, Автоновости В компании решили подчеркнуть всю значимость модели для местного рынка и выпустить «легендарную» модификацию популярного внедорожника....