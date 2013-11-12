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BMW может привезти седан 1-й серии в Россию - автоновости
12-11-2013, 00:50, Автоновости За три квартала текущего года на российском рынке было продано без малого 470 тысяч компактных кроссоверов и внедорожников. Рост по сравнению с минувшим годом составил 16%. Если в 2012-м в составе...
22-10-2015, 23:48, Автоновости Мировые продажи Volkswagen по итогам сентября упали на 1,5%....
16-04-2016, 14:41, Автоновости 14 апреля членам жюри Национальной премии TOP5 Auto представилась возможность протестировать автомобили-номинанты....
27-08-2015, 22:40, Автоновости Российское представительство Mitsubishi объявило о старте продаж нового пикапа L200....
1-08-2016, 23:51, Автоновости Вместе с тем, представители компании заявили о своем участии в ММАС-2018....
28-05-2015, 11:47, Автоновости Руководство американского автогиганта отказалось от перспективы слияния с итальяно-американским концерном Fiat Chrysler....
28-07-2015, 02:59, Автоновости Система навигации от российской IT-компании «Яндекс» впервые будет использована автопроизводителем для интеграции в мультимедийную систему автомобиля....
29-12-2016, 00:42, Автоновости Для создания нового японского «гибрида» компания может использовать технологии своего партнера – Mitsubishi....
3-04-2016, 21:53, Автоновости Компания Kia выводит на российский рынок седан Optima нового поколения. Как показал первый тест, автомобиль значительно продвинулся в сравнении с предшественником, а если к этому приплюсовать еще и...
17-03-2014, 22:20, Автоновости Стоимость автомобиля в базовой комплектации начинается от 1,29 млн рублей, топовая версия обойдется покупателю минимум в 1,5 млн рублей....