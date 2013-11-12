ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ BMW может привезти седан 1-й серии в Россию - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 13:02 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ За три квартала текущего года на российском рынке было продано без малого 470 тысяч компактных кроссоверов и внедорожников. Рост по сравнению с минувшим годом составил 16%. Если в 2012-м в составе... Подробнее Мировые продажи Volkswagen по итогам сентября упали на 1,5%.... Подробнее 14 апреля членам жюри Национальной премии TOP5 Auto представилась возможность протестировать автомобили-номинанты.... Подробнее Российское представительство Mitsubishi объявило о старте продаж нового пикапа L200.... Подробнее Вместе с тем, представители компании заявили о своем участии в ММАС-2018.... Подробнее Руководство американского автогиганта отказалось от перспективы слияния с итальяно-американским концерном Fiat Chrysler.... Подробнее Система навигации от российской IT-компании «Яндекс» впервые будет использована автопроизводителем для интеграции в мультимедийную систему автомобиля.... Подробнее Для создания нового японского «гибрида» компания может использовать технологии своего партнера – Mitsubishi.... Подробнее Компания Kia выводит на российский рынок седан Optima нового поколения. Как показал первый тест, автомобиль значительно продвинулся в сравнении с предшественником, а если к этому приплюсовать еще и... Подробнее Стоимость автомобиля в базовой комплектации начинается от 1,29 млн рублей, топовая версия обойдется покупателю минимум в 1,5 млн рублей.... Подробнее