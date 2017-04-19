Маркус Эрикссон: Эту гонку нельзя назвать успешной для Sauber
Пилот Sauber Маркус Эрикссон остался недоволен финишем на 15-м месте на Сочи Автодроме.«Нельзя сказать, что гонка принесла нам много удовольствия, – сказал Маркус. – Особенно пришлось нелегко на первом отрезке после выезда на трассу машины безопасности. У меня были проблемы с балансом машины и прогревом резины. Из-за этого я не мог поддерживать темп автомобилей, идущих впереди.На втором отрезке дистанции ситуация стабилизировалась, и я смог частично наверстать упущенное время.В целом в воскресенье баланс автомобиля был лучше, чем на протяжении предыдущих дней уик-энда. Нужно проанализировать, что именно мы можем улучшить в машине, чтобы стать сильнее в предстоящих гонках».Его напарник по команде Паскаль Верляйн. Завершивший гонку 16-м, сказал: «Начиная с пятничных тренировок, мы знали, что эта трасса нам не подойдет. На протяжении гонки я не мог заставить работать шины в нужном температурном режиме. Это сказывалось на моей скорости на круге.В целом я ощущал дискомфорт, пилотируя автомобиль в Сочи. Нужно просмотреть телеметрию и проанализировать, в чем причина. Надеюсь, что в Барселоне мы сможем выжать из автомобиля больше темпа».Текстовую трансляцию гонки Гран При России с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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