ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В Red Bull Racing озадачены проблемами с тормозами Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер констатировал, что команда озадачена проблемами с тормозами, возникшими на RB13 по ходу Гран При России. Сразу после окончания режима машины безопасности на пятом круге гонки Даниэль Риккардо прекратил борьбу из-за возгорания задних тормозов правого колесного диска. Даниэль Риккардо: У меня загорелись задние тормоза Две недели назад похожая проблема возникла и у Макса Ферстаппена: голландец влетел в барьер на Гран При Бахрейна после того, как на его автомобиле отказали тормоза. «Исход в этих случаях был аналогичным, но сейчас проблема заключалась в другом. Нам нужно понять, почему так случилось, и провести полное расследование инцидента, – цитирует AUTOSPORT.com Хорнера. – Возможно, поломку спровоцировал контакт с поребриком во втором повороте, возможно, проблема в другом, потому что компонент тормозов отказал сразу после рестарта. До этого ситуация была под контролем. Для нас данный дефект стал абсолютной неожиданностью. Очень странно, что все случилось сразу после рестарта».



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После инцидента с Риккардо команда попросила Ферстаппена изменить баланс тормозов. «На машине Макса не было проблем. Мы просто перестраховались, чтобы не перегружать тормоза, – заметил Кристиан. – Если говорить о его выступлении, он провел хорошую дисциплинированную гонку. Во второй половине гонки он демонстрировал более уверенный темп. В Сочи он выжал максимум из своей машины».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:48 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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