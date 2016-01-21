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В Red Bull Racing озадачены проблемами с тормозами

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер констатировал, что команда озадачена проблемами с тормозами, возникшими на RB13 по ходу Гран При России.

Сразу после окончания режима машины безопасности на пятом круге гонки Даниэль Риккардо прекратил борьбу из-за возгорания задних тормозов правого колесного диска.

Даниэль Риккардо: У меня загорелись задние тормоза

Две недели назад похожая проблема возникла и у Макса Ферстаппена: голландец влетел в барьер на Гран При Бахрейна после того, как на его автомобиле отказали тормоза.

«Исход в этих случаях был аналогичным, но сейчас проблема заключалась в другом. Нам нужно понять, почему так случилось, и провести полное расследование инцидента, – цитирует AUTOSPORT.com Хорнера. – Возможно, поломку спровоцировал контакт с поребриком во втором повороте, возможно, проблема в другом, потому что компонент тормозов отказал сразу после рестарта.

До этого ситуация была под контролем. Для нас данный дефект стал абсолютной неожиданностью. Очень странно, что все случилось сразу после рестарта».
В Red Bull Racing озадачены проблемами с тормозами
© autosport.com

После инцидента с Риккардо команда попросила Ферстаппена изменить баланс тормозов.

«На машине Макса не было проблем. Мы просто перестраховались, чтобы не перегружать тормоза, – заметил Кристиан. – Если говорить о его выступлении, он провел хорошую дисциплинированную гонку. Во второй половине гонки он демонстрировал более уверенный темп. В Сочи он выжал максимум из своей машины».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:48      |      Категория:  Все новости » Спорт
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